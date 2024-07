FIFA zdecydowała ws. klubu Ekstraklasy! Do początku sezonu pozostały 3 dni

W Lechii Gdańsk od tygodni tematem numer jeden były długi, przez które FIFA nałożyła zakaz transferowy. Klub miał zobowiązania wobec byłych i obecnych zawodników, pracowników oraz słowackiego Rużemboroka za transfer Tomasa Bobcka. W Gdańsku oczekiwano pierwszych wpływów z ekstraklasy, które miały wynieść 3,5 mln złotych, by spłacić najpilniejsze zaległości.

Lechia Gdańsk spłaciła długi? Zakaz od FIFA zdjęty tuż przed sezonem

Niedawno pojawiły się również informacje, że Lechia podpisze umowę z miastem, a to zagwarantuje klubowi aż dodatkowe 10 milionów złotych. Ta obietnica z pewnością sporo zmieniła w obozie gdańszczan, którzy dzięki temu mieli pewność, że uda im się spłacić bieżące sprawy, a także sfinansować wynajem stadionu na nadchodzący sezon.

Najwyraźniej część ze zobowiązań udało się już spłacić, o czym poinformowała sama Lechia. "Informujemy, że Lechia Gdańsk dokonała płatności wskazanych przez FIFA, co oznacza, że będzie mogła zarejestrować nowych zawodników, z zastrzeżeniem procedury FIFA TMS" - czytamy w komunikacie klubu w mediach społecznościowych. "TMS" to "Transfer Matching System", a więc po prostu system i zasady rejestracji zawodników określone przez federację.

Do tej pory trener Szymon Grabowski miał do dyspozycji 15 zawodników, ale klub wreszcie będzie mógł zarejestrować tych ściągniętych latem. Konkretnie chodzi o Serhija Bułecę, Szymona Weiraucha, Loupa Diwana Gueho czy Bohdana Wjunnyka. Zawodników prawdopodobnie uda się zgłosić przed startem ekstraklasy. Oficjalnie Lechia widnieje dalej na liście klubów z zakazem transferowym, ale FIFA aktualizuje dane co poniedziałek.

Lechia swój pierwszy mecz w sezonie 2024/25 rozegra w piątek 19 lipca o 20.30. Jej rywalem będzie Śląsk Wrocław, a więc obecni wicemistrzowie Polski. Gdańszczanie do ekstraklasy wracają po roku, który spędzili w I lidze i wywalczyli awans bezpośredni z pierwszego miejsca.