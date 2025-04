Wyjątkowy gość oglądał Kiwiora ze stadionu. Każdy go zna

Pierwszy raz od sezonu 2008/2009 zespół w Emirates Stadium awansował do półfinału Ligi Mistrzów. Wówczas lepszy okazał się w dwumeczu Manchester United (0:1, 1:3), a po boisku biegali tacy zawodnicy jak Cesc Fabregas, Robin van Persie i Emanuel Adebayor po stronie Arsenalu oraz Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo i Rio Ferdinand w barwach "Czerwonych Diabłów".

Arsenal czekał wiele lat. Nie zatrzymał ich nawet Real

Od tamtej pory Arsenalowi dwukrotnie zdarzało się odpadać w ćwierćfinale, a aż siedem razy z rzędu żegnali się z rozgrywkami na etapie 1/8 finału. Tym razem nie sprostały im ani PSV Eindhoven, ani w 1/4 finału Real Madryt. Hiszpański zespół "Kanonierzy" w dwumeczu wręcz roznieśli 5:1. Nic zatem dziwnego, że to w nich wielu widziało faworytów półfinałowej rywalizacji z PSG.

Był 16 lat temu, jest i dziś. Wyjątkowy gość na Emirates Stadium

Rywalizacji, której naocznym świadkiem postanowił być nie kto inny jak Arsene Wenger. Legendarny trener Arsenalu, który do półfinału wraz z klubem docierał dwukrotnie. W sezonie 2005/2006 okazali się lepsi od Villarealu (1:0 i 0:0), ale potem w finale ulegli FC Barcelonie 1:2. O rywalizacji z Manchesterem United już wspominaliśmy.

Teraz Wenger powrócił na Emirates Stadium jako widz i z pewnością kibic właśnie Arsenalu. Jest on oczywiście Francuzem, ale w samym Paris Saint-Germain nigdy nie pracował, bo przed "Kanonierami" pracował w Nancy, AS Monaco oraz, co znacznie mniej oczywiste, w japońskiej Nagoyi Grampus. Do przerwy jego obecność szczęścia Arsenalowi nie przynosiła, bo londyńczycy przegrywali 0:1 po golu Ousmane Dembele. I to się już do końca meczu nie zmieniło, a "Kanonierzy" mają w Paryżu co odrabiać.