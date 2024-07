To się dzieje! Mbappe ogłosił ws. debiutu w Polsce w barwach Realu

Galaktyczny transfer stał się faktem. Kylian Mbappe, do niedawna piłkarz PSG, został we wtorek zaprezentowany jako nowy piłkarz Realu Madryt, do którego trafił jako wolny zawodnik. Na Santiago Bernabeu przywitało go około 75 tysięcy kibiców "Królewskich", a także legendy Realu takie jak Zinedine Zidane czy Raul. Mbappe będzie grał w Madrycie z numerem "9" na koszulce.

"Transfer do Realu? to spełnienie dziecięcych marzeń". Mbappe potwierdził, że zagra w Polsce

- Jestem piłkarzem Realu Madryt. To spełnienie marzeń z dzieciństwa. Coś bezcennego - mówił Mbappe na późniejszej konferencji prasowej.

- Zawsze byłem przekonany, że nadejdzie mój moment. Wiedziałem, że kiedy odejdę z Paryża, przeniosę się do Realu Madryt. Miałem oferty z wielu klubów. W futbolu nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, ale dziś jestem bardzo szczęśliwy z bycia piłkarzem Realu - dodawał niespełna 26-letni Francuz, który ma stworzyć na Santiago Bernabeu zabójcze trio z Brazylijczykami - Viniciusem Juniorem i Rodrygo.

- Vinicius wysyłał mi wiadomości: "Przychodź do Madrytu, będziemy razem strzelać gole". Wielcy zawodnicy są stworzeni do tego, by razem grać. Nie będę miał problemu z Viniciusem, rozegrał ostatnio kilka wspaniałych sezonów. Muszę się odpowiednio zaadaptować, by być w stanie wesprzeć Viniciusa i Rodrygo - opowiadał Mbappe.

Na jakiej pozycji w takim razie będzie występował gwiazdor reprezentacji Francji, gdy lewe skrzydło może być zarezerwowane dla Viniciusa? - Będę grał tam, gdzie będzie chciał tego trener. Mogę grać na trzech różnych pozycjach w ataku. Najważniejsze jest być w dobrej formie fizycznej i mentalnej. Wtedy samo miejsce na boisku to szczegół, nie powód do dyskusji - bagatelizował sprawę Mbappe,

Były piłkarz PSG nie zagra w nowym zespole z numerem "7", jak w PSG, ani numerem "10", jak w reprezentacji Francji. Jego numerem będzie dziewiątka, która przez rok była wolna po odejściu znakomitego rodaka Mbappe - Karima Benzemy.

- Mamy już "dziesiątkę", jest nią Luka Modrić. Jestem dumny z tego, że będę dzielił z nim szatnię. Dla mnie najważniejsze jest to, co przede mną, czyli bramka, a nie numer, który jest na plecach. Mogła to być "9", a nawet "48". Choć "9" to ważny numer, dla mnie ta kwestia nie jest priorytetem - tłumaczył Mbappe, który oficjalny debiut ma zaliczyć w Polsce - 14 sierpnia w Warszawie w trakcie meczu o Superpuchar Europy z Atalantą Bergamo.

Mbappe jest pewny udziału w tym meczu, mimo potrzeby wyleczenia kontuzji nosa. - Rozmawialiśmy o tym ze sztabem medycznym i zobaczymy, co z tego będzie. Na pewno jednak zagram w Superpucharze Europy, choć to zależy oczywiście od trenera. Ja będę gotowy, to będzie pierwsza szansa na trofeum i mam wielką ochotę zagrać w tym meczu - podsumował francuski napastnik.