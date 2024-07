Antonio Conte wskazał następcę gwiazdy Napoli. Wielki hit

Sezon 22/23 w lidze włoskiej zakończył się mistrzostwem dla SSC Napoli. To był pierwszy tytuł dla tego klubu od 33 lat i czasów legendarnego Diego Maradony. Wtedy trenerem Napoli był Luciano Spalletti. Od tego sukcesu minął ponad rok, a w Neapolu pozmieniało się sporo. Spalletti obecnie trenuje reprezentację Włoch, a w poprzednim sezonie Napoli prowadziło trzech trenerów - najpierw Rudi Garcia, potem Walter Mazzarri, a na sam koniec Francesco Calzona. Napoli zakończyło rozgrywki 23/24 na dziesiątym miejscu, więc nie będzie rywalizować w europejskich pucharach.

W Napoli nastąpił twardy reset. Nowym trenerem został Antonio Conte, który podpisał trzyletni kontrakt i uchodzi za eksperta od wygrywania trofeów, zwłaszcza na krajowym podwórku, co zdołał udowodnić m.in. w Juventusie, Chelsea czy Interze Mediolan. Do tej pory do klubu trafił Alessandro Buongiorno z Torino, Rafa Marin z Realu Madryt i Leonardo Spinazzola, który od początku lipca br. pozostawał bez zatrudnienia.

Wciąż nie jest jednak jasne, czy w klubie zostanie Victor Osimhen. Nigeryjczyk znajduje się na liście życzeń Paris Saint-Germain, które może za niego zapłacić około 100 mln euro. Warto przypomnieć, że klauzula wykupu zapisana w kontrakcie Osimhena wynosi 130 mln euro. Zdaniem dziennika "L'Equipe" Osimhen jest gotów zbojkotować treningi w Neapolu, by doprowadzić do szybszego zakończenia rozmów między klubami. A kto może być jego następcą?

To może być następca Osimhena w Napoli. Wyraźne życzenie Antonio Conte

Szerzej o tej sprawie pisze włoski dziennikarz Fabrizio Romano na portalu X. Jego zdaniem numerem jeden na liście Napoli jest Romelu Lukaku z Chelsea. Belg wybrał Napoli jako swój priorytet transferowy i będzie czekał na rozwiązanie sytuacji z Osimhenem. Jeśli ten transfer dojdzie do skutku, to Lukaku będzie miał zatem ponowną okazję do współpracy z Conte, z którym działał w Interze Mediolan w latach 2019-2021. W sezonie 20/21 Lukaku i Conte zdobyli mistrzostwo Włoch z Interem.

Romano dodaje, że Conte bardzo chce mieć Lukaku w swoim zespole, jeżeli dojdzie do rozstania z Osimhenem. Na razie jednak nie wiadomo, na jakiej zasadzie miałoby dojść do takiego ruchu, ponieważ kontrakt Lukaku z Chelsea wygasa w czerwcu 2026 r., a klub ze Stamford Bridge wydał na niego 113 mln euro latem 2021 r.

Napoli byłoby zatem trzecim włoskim klubem w karierze Belga. Poza Interem Mediolan w latach 2019-2021 i w sezonie 22/23 Lukaku grał dla Romy w ramach wypożyczenia w trakcie rozgrywek 23/24. Tam Lukaku zdobył 21 bramek i zanotował cztery asysty w 47 meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Do tej pory Lukaku zagrał dziewięć meczów przeciwko Napoli jako piłkarz Interu i Romy, w których strzelił pięć goli.

Napoli rozpocznie nowy sezon Serie A od meczu na wyjeździe z Hellasem Verona (18.08). Wcześniej, bo 10 sierpnia br. dojdzie do meczu z drugoligową Modeną w Pucharze Włoch.