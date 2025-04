Tak wygląda ranking WTA po tym, co zrobiła Świątek w meczu z Rosjanką

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Madrycie. We wtorek pokonała Rosjankę Dianę Sznajder. W pierwszej partii nie dała jej żadnych szans. Wygrała 6:0 w zaledwie 22 minuty i wydawało się, że czeka ją krótka przeprawa. Rywalka się jednak nie poddała i na początku drugiej odsłony prowadziła już 2:0. Świątek w porę się pozbierała i doprowadziła do tie-breaka. Niestety przegrała w nim 3:7 i o wszystkim zadecydował trzeci set, w którym Polka na szczęście wygrała 6:4. A co jej wygrana oznacza w kontekście rankingu WTA?

REKLAMA

Zobacz wideo W jakim klubie zagra w nowym sezonie Jakub Kiwior? Żelazny: Ten klub już jest dla niego za mały

Świątek wciąż daleko za Sabalenką. Tak wygląda ranking WTA

Świątek oczywiście utrzymała w nim drugie miejsce. Na ten moment ma 6598 punktów. Jej strata do prowadzącej Aryny Sabalenki nadal jest jednak olbrzymia. Wynosi aż 3640 punktów i wciąż może wzrosnąć. Białorusinka również zagra o ćwierćfinał. Już we wtorek czeka ją mecz z Amerykanką Peyton Stearns.

Niestety znacznie mniejsze różnice są za plecami naszej tenisistki. Trzecia Jessica Pegula traci do niej 325 "oczek". Na szczęście po turnieju w Madrycie na pewno jej nie wyprzedzi, bo w III rundzie przegrała z Japonką Moyuką Uchijamą 3:6, 2:6 i nie poprawi swojego dorobku.

Świątek wygrała, ale nadal może stracić drugie miejsce. Oto najgorszy scenariusz

Zagrożeniem dla Świątek pozostaje za to czwarta w tej chwili Coco Gauff. Amerykanka do ćwierćfinału awansowała już w poniedziałek po zwycięstwie nad Belindą Bencić 6:4, 6:2 i o półfinał zmierzy się z Mirrą Andriejewą. Na ten moment Gauff ma 6168 punktów. Jeśli zatem wejdzie do finału, a Świątek odpadnie w ćwierćfinale, minimalnie wyprzedzi Polkę, która spadnie na trzecie miejsce w rankingu.

Większy spadek na razie jej nie grozi. Piąta w rankingu Jasmine Paolini (4875 pkt) ma za dużą stratę, a poza tym odpadła już w III rundzie po porażce z Marią Sakkari. W czołowej dziesiątce rankingu doszło też do jednej zmiany. Na szóste miejsce awansowała Mirra Andriejewa kosztem Madison Keys. Amerykanka może je jednak odzyskać, jeśli pokona we wtorek Donnę Vekić.

Ranking WTA LIVE po meczu Iga Świątek - Diana Sznajder: