Wszystkie oczy na Lewandowskiego. Hiszpanie ogłaszają. "Totalnie zakochany"

FC Barcelona ma za sobą już pięć spotkań rozegranych w 2024 rok. I choć cztery z nich wygrała, to klasa większości rywali nie była najwyższa, przez co coraz więcej krytyki spada na barki Xaviego Hernandeza, szkoleniowca Barcy. Jego podopieczni zdołali wygrać z Las Palmas (La Liga), Barbastro (Puchar Króla), Osasuną (Superpucharu) oraz Unionistas (Puchar Króla). Ulegli jedynie Realowi Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii, ale była to porażka dotkliwa - aż 1:4.

Lewandowski przed ulubioną ofiarą. "Totalnie zakochany"

W niedzielę Barca wróci do rywalizacji w lidze, w której sytuacja również nie jest zbyt optymistyczna. Katalończycy tracą osiem punktów do Girony, która ma jedno spotkanie więcej, oraz siedem do Realu Madryt. W dodatku mistrzowie Hiszpanii w najbliższej kolejce zmierzą się na wyjeździe z Realem Betis. Podopieczni Manuela Pellegriniego to trudny rywal. Zwłaszcza na swoim obiekcie Benito Villamarin, gdzie zremisowały już Real Madryt, Girona i Atletico. Betis w tym sezonie u siebie przegrał tylko jedno spotkanie we wszystkich rozgrywkach.

Xavi Hernandez i jego drużyna nie może pozwolić sobie na kolejną wpadkę i aby tego uniknąć potrzebuje skuteczności Roberta Lewandowskiego. 35-letni napastnik strzelał ostatnio bramki przeciwko Barbastro, Osasunie oraz Realowi Madryt. W dodatku hiszpańskie media podkreślają, że "Robert Lewandowski zmierzy się z rywalem, w którym jest totalnie zakochany, odkąd dołączył do La Liga", jak zaznacza "Marca". "Polski napastnik strzela jednego gola na mecz przeciwko zielono-białym, niezależnie od rozgrywek, w których gra" - kontynuują.

Pierwszy raz jako gracz Barcelony Robert Lewandowski z Realem Betis mierzył się równo rok temu w Superpucharze Hiszpanii. Otworzył wówczas wynik spotkania, a potem także pewnie wykorzystał rzut karny w konkursie jedenastek. Trafiał do siatki również w trzech pozostałych meczach ligowych - dwa u siebie oraz jeden na wyjeździe. Te bramki zawsze dawały Barcelonie pozytywny wynik, więc to pokazuje, jak istotna jest waga goli polskiego napastnika.

Spotkanie Real Betis - FC Barcelona w niedzielę o godz. 21:00.