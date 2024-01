Lewandowski spełnił jedno zadanie. Hiszpańskie media ogłaszają

FC Barcelona znów napędziła stracha swoim kibicom. W czwartkowym meczu 1/8 finału Pucharu Króla przegrywała z trzecioligowym Unionistas 0:1 i wydawało się, że po kompromitacji w El Clasico może dojść do kolejnej wpadki. Na szczęście dla niej jeszcze przed przerwą wyrównał Ferran Torres, a potem trafili jeszcze Jules Kounde i Alejandro Balde. FC Barcelona wygrała 3:1 i awansowała do ćwierćfinału. Dość skromny udział w tej wygranej miał Robert Lewandowski. Tak oceniła go hiszpańska prasa.

Lewandowski wszedł w Pucharze Króla i niewiele wniósł. Określili go jednym słowem

Robert Lewandowski wszedł na murawę dopiero w 61. minucie, zmieniając Marka Guiu, i niewiele w tym czasie zrobił. Dlatego też niektóre redakcje, w tym Mundo Deportivo, wstrzymały się oceną naszego napastnika. Ocenił go m.in. kataloński "Sport". - Na sam jego widok obrona Unionistas stała się wzburzona. Oddał tylko jeden celny strzał, ale widać było respekt przed jego gwiazdą - czytamy. Polak został też określony mianem "zastraszacza" i otrzymał notę 5 w dziesięciostopniowej skali.

Ocenę niżej przyznał mu za to portal "El Desmarque". - Polak miał kilka okazji, ale nie zakończyły się zdobyciem gola - podsumowano krótko. Konkretnej noty nie wystawił 35-latkowi dziennik "As". Mogliśmy za to przeczytać krótką recenzję. - Napastnik miał świetną okazję, ale gdy nadszedł czas na jej finalizację, pośliznął się i piłka trafiła do bramkarza - zauważono, nawiązując do sytuacji z 67. minuty.

Niewidoczny Lewandowski. FC Barcelona z problemami. "Odetchnęła z ulgą"

Niezbyt wylewna była także "Marca". - Xavi wpuszczając go w 60. minucie, wystawił wszystkie swoje siły do ataku, ale Polak nie doszedł do żadnego klarownego strzału - zauważyli dziennikarze i ocenili występ Lewandowskiego na 5,5.

Ten sam dziennik nie miał także dobrego zdania o całej drużynie. "Barcelona wróciła i uniknęła tsunami" - czytamy w tytule. Jak podkreślano, trzecioligowiec do pewnego momentu sprawia mistrzom Hiszpanii realne problemy. - Barcelona odetchnęła z ulgą po kolejnym trudnym meczu, który był szóstą "remontadą" w sezonie i dopiero piątym zwycięstwem różnicą więcej niż jednego gola. Liczby jasno pokazują, że Barcelona nie radzi sobie dobrze - spuentowano.