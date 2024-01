Lewandowski "ciężkim działem" Barcelony. Xavi musiał reagować

Robert Lewandowski po wizycie w Arabii Saudyjskiej i druzgocącej porażce w finale Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt (1:4) miał dostać odrobinę odpoczynku. W czwartkowym meczu Pucharu Króla z trzecioligowym Unionistas zasiadł na ławce rezerwowych, a w ataku wyszedł młody Marc Guiu. Szybko okazało się, że bez Lewandowskiego ani rusz. Polak musiał wejść na ostatnie pół godziny, bo sytuacja robiła się wręcz dramatyczna.

Lewandowski miał odpoczywać. Sytuacja wymagała czego innego. "Wykorzystał totemy"

FC Barcelona przegrywała już 0:1, ale przed przerwą wyrównał Ferran Torres. Katalończycy długo nie mogli wyjść na prowadzenie i z każdą minutą robiło się coraz niebezpieczniej. W końcu w 61. minucie Xavi nie wytrzymał i wbrew wcześniejszym założeniom dokonał zmian. - Do zwycięstwa wykorzystał "totemy": Guendogana, Pedriego i Lewandowskiego. I dostał to, czego oczekiwał. "Remontadę" przeprowadzili obrońcy. Kounde po świetnym uderzeniu strzelił drugiego gola, a Balde trzeciego. W ten sposób uniknięto remisu, po którym na pewno wydano by na nich wyrok - relacjonował dziennik "Sport".

O tym, że Xavi desperacko ratował się wejściem Lewandowskiego pisał także portal fcbarcelonanoticias. - Trener Barcelony przy stanie 1:1 rzucił do boju ciężkie działa, próbując "ratować" drużynę i uniknąć jeszcze większych komplikacji. Robert Lewandowski, Ilkay Guendogan i Pedri Gonzalez nie odpoczęli po poprzednim meczu, tak jak oczekiwano. Cała trójka próbowała "przepchnąć" drużynę i znaleźć drogę do zwycięstwa. Zespół uległ reorganizacji i bramki rzeczywiście padły, chociaż po dwóch akcjach indywidualnych - podsumowano.

Lewandowski nie zachwycił, ale zadanie wykonał. "Miód na ich serca"

Po meczu o powodach, dla których wpuścił na boisko wspomnianą trójkę, wypowiedział się sam Xavi. - Wpuściłem ich, ponieważ remisowaliśmy. Korona nam z głowy nie spadnie. Musieliśmy wygrać ten mecz. Chcemy dojść do finału i wygrać Puchar Króla - tłumaczył na konferencji prasowej.

Do gry Lewandowskiego było jednak sporo zastrzeżeń. - Lewandowski nie wykazał się zbyt dużym zaangażowaniem i Xavi ponownie postanowił, że wspomoże się Vitorem Roque, który walczył przez ostatnie dziesięć minut starcia - czytamy w tym samym serwisie.

Ostatecznie FC Barcelona wygrała 3:1 i wystąpi w ćwierćfinale Pucharu Króla. Ta sztuka nie udała się natomiast Realowi Madryt, który tego samego dnia przegrał po dogrywce z Atletico 2:4. - Barcelona osiągnęła punkt, dzięki któremu zyska trochę czasu w oczekiwaniu na poprawę gry i ogólnego wrażenia. A jeśli na dodatek po drodze został pokonany jej odwieczny rywal, Real Madryt, to cóż, tylko miód na ich serca - podsumował "Sport".