Złe wieści dla fanów Lewandowskiego. To już koniec programu Canal+

Piłkarscy fani mogą oglądać na Canal+ m.in. mecze Ekstraklasy, Ligue 1 oraz właśnie La Ligi. Kibice hiszpańskiego futbolu, oprócz spotkań, mogli też poznawać kulisy La Ligi oraz słuchać fachowych analiz w programie "Hola! La Liga". Ale program zniknie z anteny.

"Pojawiło się o to kilka pytań, więc wypada się odnieść. Nie będzie już programu Hola LaLiga. Dziękuję wszystkim widzom oglądającym i komentującym program przez kilka lat. Dziękuję również kolegom, z którymi mogłem ten program prowadzić - Łukaszowi Wiśniowskiemu oraz Jakubowi Kręcidle, który wykonywał przy programie tonę roboty, plus całej ekipie ekspertów za super vibe przy programie. Jeśli powstanie nowy format o LaLidze, to oczywiście od razu tu poinformuję" - oświadczył Tomasz Ćwiąkała, komentator Canal +.

Nie wiadomo, dlaczego stacja zdecydowała się na taki ruch, ale można się domyślać. Ostatnio Canal+ opuściło dwóch dziennikarzy, którzy byli związani z hiszpańskim futbolem. Maja Strzelczyk przeniosła się do TVP Sport, natomiast Łukasz Wiśniowski wrócił do Eleven Sports.

Pocieszenie dla fanów hiszpańskiej piłki

Duże zmiany nastąpiły też w "Kanale Sportowym", z którego odszedł jeden z założycieli Krzysztof Stanowski oraz kilku dziennikarzy. W najpopularniejszym kanale sportowym na Youtube zmieniła się także ramówka. Fani ligi włoskiej nie zobaczą już programu "Curva Sud", a fani Bundesligi mogą zapomnieć o "BundesTalk". Natomiast na lodzie nie zostaną kibice hiszpańskiej piłki, bo program "La Liga Bonita" nadal będzie emitowany. I trudno się dziwić, skoro dla Barcelony gole strzela Robert Lewandowski.