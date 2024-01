Wielki skandal w derbach Madrytu. W rolach głównych Vinicius i Simeone. Rynsztok [WIDEO]

Sześć bramek zobaczyli kibice we wczorajszych derbach Madrytu w 1/8 finału Pucharu Króla. Ostatecznie po dogrywce to Atletico Madryt wygrało z Realem Madryt 4:2 i awansowało do ćwierćfinału. Po golu na 2:2 Vinicius Junior starł się z Diego Simeone. Argentyński szkoleniowiec na prowokacyjny gest Brazylijczyka odpowiedział, nawiązując do jego matki.

4 screen - https://twitter.com/Out_contextEPL/status/1748213944953586085 Otwórz galerię Na Gazeta.pl