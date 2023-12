Xavi zdecydował ws. Lewandowskiego. Oto skład Barcelony na hit La Ligi

FC Barcelona w poprzedniej kolejce La Ligi pokonała 1:0 Atletico Madryt. Teraz czeka ją kolejne hitowe spotkanie, w którym zmierzy się z Gironą, sensacyjnym wiceliderem rozgrywek. Wiadomo już, w jakim składzie rozpocznie ten mecz.

Oto skład FC Barcelony na mecz z Gironą. Robert Lewandowski zagra od początku

Xavi ma ograniczone pole manewru, z powodu kontuzji niedostępni są m.in. Gavi i Marc-Andre ter Stegen. Również z tego powodu nie dokonał żadnej zmiany w wyjściowym składzie w stosunku do niedawnej potyczki z Atletico. To oznacza, że od pierwszej minuty zagra Robert Lewandowski, któremu w ataku będą towarzyszyć Raphinha i Joao Felix.

Skład FC Barcelony na mecz z Gironą:

Inaki Pena - Ronald Araujo, Jules Kounde, Andreas Christensen, Joao Cancelo - Frenkie de Jong, Pedri, Ilkay Gundogan - Raphinha, Robert Lewandowski, Joao Felix

Widać, że mimo słabszej dyspozycji polski napastnik może liczyć na zaufanie trenera. Licząc od 23 września, Lewandowski zdobył tylko dwa gole w klubie, oba w spotkaniu z Deportivo Alaves (2:1). Xavi liczy, że w niedzielę uda mu się poprawić tę statystykę - bez tego o wiele trudniej będzie o wygraną z rewelacją rozgrywek.

FC Barcelona gra z Gironą. Zwycięstwo zbliży ją do Realu Madryt

Gdyby Barcelona pokonała Gironę, zbliżyłaby się do niej w tabeli na jeden punkt. Jednocześnie zmniejszyłaby stratę do prowadzącego Realu Madryt, który w sobotę tylko zremisował 1:1 z Betisem. Na ten moment zespół ze stolicy Katalonii traci pięć punktów do lidera z Madrytu.

Mecz FC Barcelona - Girona rozpocznie się o godzinie 21:00. Relację tekstową będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.