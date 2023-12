Hajto chce wstrząsnąć piłkarzami. Ma propozycję. "Taki zjazd by się im przydał"

- Zaczynamy dziękować za zaangażowanie podczas gry w reprezentacji, a nie oceniać za błędy - powiedział Tomasz Hajto w programie "Cafe Futbol". W dalszej części dyskusji były reprezentant Polski wypowiedział się na temat rosnącej liczby meczów, mogącej doprowadzać do coraz częstszych kontuzji. Według niego problem jest nieco rozdmuchany, a piłkarze powinni bardziej docenić to, co mają. Przypomniał przy tym własne doświadczenia, które mocno wpłynęły na jego postrzeganie tej kwestii.

