Karygodne zachowanie kibiców. Piłkarz Legii nie wytrzymał [WIDEO]

Legia Warszawa sensacyjnie zremisowała 1:1 z ŁKS-em Łódź, ostatnim zespołem ekstraklasy. Zespół ze stolicy może odczuwać wielki niedosyt, gdyż nie wykorzystał wielu dogodnych sytuacji bramkowych, zwłaszcza w drugiej połowie. W trakcie tego spotkania doszło też do incydentów, w których główne role odegrali kibice zgromadzeni na trybunach stadionu w Łodzi.

Kibice ŁKS-u Łódź obrzucili piłkarzy Legii Warszawa śnieżkami. Radovan Pankov odpowie

Miejscowi fani próbowali przeszkadzać zawodnikom Legii, rzucając w nich śnieżkami. Było to bardzo nierozsądne i mogło doprowadzić do urazu. W dodatku sytuacja powtórzyło się kilkukrotnie, przy braku stosownej reakcji ze strony sędziego. Przez to frustracja wśród gości narastała, a potęgował ją niezbyt korzystny dla nich rezultat.

W doliczonym czasie gry śnieżkami został obrzucony Radovan Pankov. Ten bardzo się zdenerwował, wziął piłkę i rzucił nią w kierunku kibiców. Za to został napomniany żółtą kartką, co i tak wydaje się dosyć łagodną karą. Wystarczy przypomnieć incydent z wrześniowego meczu pomiędzy Motorem Lublin a Wisłą Kraków (1:4), gdy miejscowi fani rzucali różne przedmioty w kierunku przyjezdnych. Wówczas emocjom dał się ponieść David Junca, który odkopnął butelkę w kierunku trybun. Dostał za to czerwoną kartkę i pauzował przez trzy spotkania.

Legia zremisowała z ŁKS-em. Kosta Runjaić wściekły. "Gó***any mecz"

Strata punktów w Łodzi była ogromnym rozczarowaniem dla Legii, która nie wykorzystała potknięć innych zespołów z czołówki - Pogoni Szczecin, Śląska Wrocław oraz Lecha Poznań. Na pomeczowej konferencji prasowej trener Kosta Runjaić w dosadnych słowach podsumował postawę swoich graczy. - W pierwszej połowie graliśmy gó***any mecz, straciliśmy łatwą bramkę. Część zawodników była zupełnie niewidoczna, nie grała na poziomie Legii. Byłem bardzo rozczarowany postawą piłkarzy - powiedział.

Przed przerwą zimową Legia rozegra jeszcze dwa spotkania w ekstraklasie. Będzie to "dwumecz" z Cracovią (17 i 19 grudnia), co wynika z tego, iż jej lipcowa potyczka z tym rywalem została przełożona właśnie na grudzień. Poza tym warszawianie podejmą AZ Alkmaar w Lidze Konferencji Europy (14 grudnia).