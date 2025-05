Finał Ligi Konferencji we Wrocławiu. Gdzie oglądać mecz Betis - Chelsea? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Chelsea po imponujących wynikach w fazie ligowej nie miała zbyt dużych problemów w play-offach. Można powiedzieć, że największe stworzyła jej właśnie Legia Warszawa, która jako jedyna wygrała z nią mecz w tej edycji. Real Betis rozpoczął z kolei zmagania od... porażki z Legią. Potem jednak prezentował się znacznie lepiej, aż w końcu trafił w ćwierćfinale na Jagiellonię Białystok. Był to wyrównany dwumecz, ale finalnie piłkarze Manuela Pellegriniego pokazali większą jakość i wywalczyli awans.

Finał Ligi Konferencji. Gdzie oglądać mecz Real Betis - Chelsea? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Ten mecz wywołuje gigantyczne emocje wśród kibiców, co mogliśmy zobaczyć w ostatnich godzinach na rynku we Wrocławiu. "Na miejscu pojawiły się oddziały prewencji, uzbrojone w tarcze, pałki oraz gaz łzawiący. Ta ostatnia broń także została zastosowana, co widać na nagraniach" - relacjonował Szymon Szczepanik ze Sport.pl. Przechodząc do kwestii boiskowych, nie ma wątpliwości, że faworytem spotkania jest Chelsea.

Enzo Maresca poprowadził ostatnio zespół do zwycięstwa z Nottingham, które dało finalnie czwarte miejsce w Premier League i prawo powrotu do Ligi Mistrzów. Trudno wyrokować, na jaki skład zdecyduje się szkoleniowiec, gdyż na rywalizację w lidze oraz LK miał przygotowane dwie - czasem kompletnie różne "jedenastki".

Spekuluje się jednak, że wystawi najlepszych zawodników, czyli m.in. Cole'a Palmera, Moisesa Caidedo, Enzo Fernandeza, Pedro Neto czy Nicolasa Jacksona. Real Betis będzie zapewne liczył na przebłysk dwóch gwiazdorów - Isco oraz Antony'ego.

Jeśli chodzi o bezpośrednie mecze między obiema ekipami, to były tylko dwa. Oba w 2005 roku, kiedy trafiły na siebie w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz Chelsea pewnie zwyciężyła na własnym stadionie 4:0 po golach m.in. Didiera Drogby oraz Hernana Crespo, natomiast w rewanżu lepszy okazał się Real Betis. Decydujące trafienie zanotował wówczas Dani.

Real Betis - Chelsea. O której finał Ligi Konferencji? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK NA ŻYWO]

Mecz Real Betis - Chelsea odbędzie się już w środę 28 maja na Tarczyński Arenie we Wrocławiu. Początek o godz. 21:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1, Polsatu Sport Premium 1 oraz w internecie na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE