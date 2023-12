Sześć goli w hicie ekstraklasy. Mistrz został rozbity [WIDEO]

To, jak będzie wyglądał mecz w Białymstoku, zapowiadała już sytuacja z 5. minuty meczu. To wtedy z lewej strony dośrodkował Jesus Imaz, a piłkę z bliska do bramki wbił Jose Naranjo. Wtedy jednak gol nie został uznany. Naranjo zagrał piłkę najpierw nogą, a potem ręką.

Hiszpan dopiął jednak swego siedem minut później. Po nieudanym zagraniu Bogdana Racovitana piłka znalazła się pod nogami Naranjo. Hiszpan przyjął, spojrzał na bramkę, przymierzył i uderzeniem sprzed pola karnego pokonał Vladana Kovacecvicia.

W 22. minucie był już remis. Po dośrodkowaniu z prawej strony pojedynek główkowy w polu karnym wygrał Stratos Svarnas. Uderzenie Greka odbił Zlatan Alomerović, jednak bramkarz Jagiellonii był bezradny przy dobitce Svarnasa.

Gospodarze schodzili na przerwę po akcji z 33. minuty. Z prawej strony w pole karne Rakowa dośrodkował Nene, a drugą bramkę zdobył Naranjo. Hiszpan wpadł w pole karne, a na jego obecność nie zwrócili uwagi obrońcy gości.

Jagiellonia rozbiła Raków

Zaraz po przerwie Jagiellonia podwyższyła na 3:1. Po prostopadłym podaniu na bramkę Rakowa pomknął Afimico Pululu. Napastnik Jagiellonii ośmieszył, ograł Svarnasa i piętą zagrał do Nene, który z bliska wbił piłkę do pustej bramki.

Jagiellonii było jednak mało. W 64. minucie prawą stroną pomknął Dominik Marczuk i zagrał do środka pola karnego. Tam piłkę dotknął Racovitan, którą potężnym uderzeniem do bramki wbił Nene.

W 86. minucie Raków zmniejszył rozmiary porażki. Konkretnie zrobił to Łukasz Zwoliński, który wkleił się w obronę rywali i pokonał Alomerovicia. Jagiellonia mogła wygrać wyżej, ale stuprocentową sytuację zmarnował jeszcze Marczuk.

Dzięki zwycięstwu Jagiellonia zbliżyła się na punkt do lidera - Śląska Wrocław. Drużyna Adriana Siemieńca jest na drugim miejscu w tabeli, Raków jest czwarty. Zespół Dawida Szwargi ma 29 pkt i traci do Jagiellonii osiem punktów i ma jeden mecz rozegrany mniej.

W ostatniej kolejce w tym roku Jagiellonia zagra na wyjeździe z Puszczą Niepołomice, a Raków podejmie Koronę Kielce.