To się dzieje. Media: Barcelona złożyła ofertę nowemu bramkarzowi

Wojciech Szczęsny zakończył wyjątkowo udany sezon (krajowy tryplet) w FC Barcelonie, do której trafił awaryjnie, a mimo to stał się jej kluczową postacią. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca i ostatnio pojawiły się informacje, że zostanie przedłużony. Portal Goal.pl przekazał, że Polak ma podpisać z klubem dwuletnią umowę.

FC Barcelona złożyła już ofertę Joanowi Garcii. Hiszpanie donoszą

Mimo to FC Barcelona rozgląda się za nowym bramkarzem. Od pewnego czasu media donoszą, że klub jest zainteresowany ściągnięciem Joana Garcii z Espanyolu. Najnowsze wieści w tej sprawie przekazało "Mundo Deportivo". Zdaniem dziennikarzy działacze złożyli już bramkarzowi ofertę i zawodnik miałby się związać z nowym zespołem pięcioletnim kontraktem. Hiszpanie dodają, że Garcia ma podjąć decyzję w sprawie przyszłości "między piątkiem a przyszłym poniedziałkiem".

- W piłce nożnej różne doniesienia pojawiają się każdego dnia. Taka jest rzeczywistość. Ale jak mówiłem - jestem bardzo spokojny i jakąkolwiek decyzję trzeba będzie podjąć, to na pewno ją przemyślę z moimi ludźmi i wybiorę to, co będzie dla mnie najlepsze. I jestem pewien, że tak będzie - powiedział niedawno Garcia w rozmowie z Catalunya Radio. FC Barcelona nie jest jednak pewna ściągnięcia piłkarza, ponieważ interesuje się nim wiele innych klubów takich jak między innymi Arsenal i Napoli.

Garcia w FC Barcelonie mógłby wskoczyć w miejsce Marca-Andre ter Stegena. Ostatnio "AS" przekazał, że Niemiec może opuścić klub i przenieść się do Arabii Saudyjskiej.

Joan Garcia jest bardzo utalentowanym bramkarzem. 24-latek W minionym sezonie La Liga rozegrał 38 spotkań dla Espanyolu, w których wpuścił 51 bramek i zanotował osiem czystych kont.