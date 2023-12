Niespodzianka w Hiszpanii! Dobre wieści dla Barcelony [WIDEO]

Od 53. minuty Real Madryt wygrywał 1:0 z Betisem po golu Jude'a Bellinghama i jeszcze lepszym podaniu od Brahima Diaza. Anglik trafił po raz dwunasty w tym sezonie ligi hiszpańskiej, przez co wyrównał rekord należący do Cristiano Ronaldo. Jak się potem okazało, jego geniusz nie wystarczył do zdobycia trzech punktów. Betis zdołał wywalczyć remis i to on był bliżej wygranej w końcówce spotkania.

