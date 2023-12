Lewandowski to fenomen. Musi podziękować kolegom. Przed nim tylko legendarny Pele

Robert Lewandowski nie ma najłatwiejszego sezonu. O ile w pierwszym roku pobytu w FC Barcelonie strzelał niemal co tydzień, to obecnie ma problemy z regularnym trafianiem do bramki. W trwających rozgrywkach rozegrał łącznie 16 spotkań i zdobył osiem bramek.

Robert Lewandowski wyróżniony po meczu Ligi Mistrzów

Kilka dni temu FC Barcelona zmierzyła się z FC Porto i zapewniła sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Dzięki temu Robert Lewandowski może cieszyć się niemałym wyróżnieniem. Chodzi o jego kartę w najnowszej grze komputerowej EA Sports FC 2024.

Jego specjalna karta w trybie Ultimate Team znów podniosła swoją wartość. Przed startem rozgrywek było to "92". Dziś wzrosło do "94". Wyższą wartością może pochwalić się tylko Pele! Co ciekawe to już drugi raz w trwającym sezonie, kiedy na karcie Polaka znajduje się wyższa ocena. Po raz pierwszy wzrosła po dwóch meczach grupowych.

Katalończycy stoją przed szansą awansu z pierwszego miejsca w grupie do dalszej fazy Ligi Mistrzów. Dotychczas przegrali tylko jeden mecz z Szachtarem Donieck, a w czterech zeszli z boiska zwycięscy. Lewandowski i spółka byli lepsi od Antwerpii, Szachtaru i dwukrotnie od FC Porto. 13 grudnia zespół Xaviego czeka ostatni mecz przeciwko Antwerpii.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelony rozegrał już łącznie 62 mecze. Zdobył 41 goli i zanotował 12 asyst. Po raz ostatni Polak wpisał się na listę strzelców 12 listopada 2023 roku. Wówczas zdobył dwa gole przeciwko Deportivo Alaves. W ligowej tabeli Katalończycy tracą obecnie cztery punkty do liderującej Girony.