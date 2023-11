To nagranie obnaża Roberta Lewandowskiego. Nie do wiary [WIDEO]

FC Barcelona pokonała 2:1 FC Porto i tym samym zapewniła sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski rozegrał całe spotkanie, ale nie może być zadowolony z występu. Oddał zaledwie jeden strzał, który do tego był niecelny. Ponadto w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie jednego z zagrań Polaka, które obnażyło jego rozczarowujący występ. Nie do wiary, że mógł popełnić aż tyle błędów w jednej akcji.

