W finale Ligi Mistrzów 2024/25 zobaczymy dwóch Polaków, to pewne. Pytanie brzmi, czy będą to Piotr Zieliński i Nicola Zalewski z Interu Mediolan, czy może Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny z Barcelony. Jakby polskich akcentów było mało, to rozjemcą meczu, który o tym zdecyduje, jest Szymon Marciniak. Jedno jest pewne, jeśli starcie rewanżowe będzie choć w połowie tak pasjonujące, jak pierwszy mecz, czeka nas wielkie widowisko.

Lewandowski w pierwszym składzie? Jest decyzja Flicka na mecz Inter - Barcelona

Kibiców nad Wisłą nurtować może też jeszcze jedna kwestia. Kwestia Roberta Lewandowskiego. Kapitan polskiej kadry z powodu kontuzji odniesionej w ligowym meczu z Celtą Vigo, nie był w stanie zagrać w pierwszym starciu z Interem (3:3). Nie przeszkodziło to Barcelonie w strzeleniu jej trzech goli, ale nikt nie ma większych wątpliwości, że obecność Polaka może w rewanżu okazać się czymś, co przechyli półfinałową szalę na stronę Barcelony.

Odkąd tylko doznał kontuzji, Lewandowski zaczął walkę z czasem, by zdążyć, chociaż na rewanż z Interem. Wiele wskazuje na to, że go wygrał, bo Hansi Flick na konferencji przedmeczowej potwierdził gotowość Polaka do gry, choć niekoniecznie od pierwszej minuty. Sam Robert z kolei miał bezpośrednio poinformować Niemca, że może grać w wyjściowym składzie. Pozostało zatem jedynie czekać na oficjalną decyzję Flicka.

Flick ogłasza na rewanż LM! Lewandowski jako dżoker

Ta ostatecznie zapadła. Największe hiszpańskie dzienniki jak jeden mąż przewidywały, że Polak rozpocznie na ławce rezerwowych, a od pierwszej minuty zacznie Ferran Torres. Nie pomyliły się. Lewandowski w rzeczy samej zasiądzie pośród rezerwowych i będzie musiał czekać na swą szansę. W przeciwieństwie do Wojciecha Szczęsnego, który zgodnie z zapowiedziami Hansiego Flicka zagra w wyjściowym składzie. Linię obrony utworzą Eric Garcia (na prawej obronie za Julesa Kounde), para stoperów Cubarsi - Inigo oraz Gerard Martin na lewej stronie. Środek pola? Bez niespodzianki: Frenkie de Jong, Pedri i Dani Olmo. Z kolei Ferranowi w ataku towarzyszyć będą Raphinha i Lamine Yamal.

Oto skład FC Barcelony na dzisiejszy mecz: