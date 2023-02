Ruszyła lawina. Kolejny klub reaguje na aferę Barcelony. "Domagamy się wyjątkowych działań"

W ubiegłym tygodniu dziennik "AS" i radio "Cadena Ser" poinformowały, że Jose Maria Enriquez Negreira, były kataloński sędzia, przez co najmniej trzy lata (od 2016 do 2018 roku) dostawał pieniądze od FC Barcelony. Otrzymał w sumie 1,3 mln euro od hiszpańskiego klubu. Działo się to za pośrednictwem firmy DASNIL 95 SL w ramach usługi doradczej. Negreira zagroził teraz FC Barcelonie ujawnieniem fikcyjnych płatności na rzecz Josepa Contrerasa - poinformowały hiszpańskie media. Chodzi o kwotę co najmniej 728 420 euro, która w latach 2015-2018 miała trafić do zmarłego szkoleniowca za pośrednictwem spółki Tresep 2014.

Ruszyła lawina. Espanyol też reaguje

Pierwszym klubem, które zareagował na te sensacyjne informacje, była Sevilla. Władze kluby wydały nawet specjalne oświadczenie w tej sprawie. Są oburzeni i domagają się natychmiastowych wyjaśnień. Teraz kolejnym klubem, który skomentował aferę jest Espanyol, czyli lokalny rywal FC Barcelony.

- Espanyol jest zaniepokojony informacjami opublikowanymi w różnych mediach na temat sprawy zwanej "sprawą Negreiry". Chociaż sprawa wciąż znajduje się w fazie dochodzenia, możliwe implikacje tego, co zostało opublikowane dla naszych rozgrywek, klubów, które ją tworzą i organy, których to dotyczy, byłyby tak poważne, że domagamy się wyjątkowych działań. Chodzi o wyjaśnienie, co naprawdę się wydarzyło i jeśli to konieczne, zbadanie odpowiednich obowiązków na szczeblu krajowym i międzynarodowym - pisze Espanyol w komunikacie.

Apeluje też o jak najszybsze wyjaśnienie sprawy.

- W naszym klubie zawsze opowiadaliśmy się za skrupulatnym przestrzeganiem prawa i ustalonych procedur i w tym sensie wzywamy właściwe organy i instytucje do zajęcia się sprawą z szybkością i wzorowością, która odpowiada sprawie podważającej reputację naszej piłki na arenie międzynarodowej - dodaje klub.

Espanyol po 22. kolejkach z 24 punktami zajmuje 13. miejsce w Primera Division. Nad strefą spadkową ma cztery punkty przewagi.

FC Barcelona zdegradowana z ligi? Dziennik "Marca" informuje o możliwych karach

Hiszpański dziennik "Marca" poinformował o ewentualnych karach dla katalońskiego klubu, jeśli prokuratura i RFEF zainteresują się również Barceloną i udowodnią jej winę. Redakcja wspomina przede wszystkim o artykule 114 Dekretu Królewskiego o Dyscyplinie Sportu z 1993 roku. Zgodnie z jego treścią "działania mające na celu ustalenie z góry, poprzez cenę, zastraszenie lub zwykłe porozumienie, wyniku zawodów, są zagrożone surowymi sankcjami". Od grzywny, po odjęcie punktów, a na degradacji z ligi kończąc. Sprawą może zająć się nawet Wyższa Rada Sportu.