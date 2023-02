Klubowy kolega Jana Bednarka blisko pobicia rekordu Davida Beckhama

28-letni kapitan Southampton to od lat specjalista od wykonywania rzutów wolnych. Udowodnił to w sobotę, gdy bezpośrednim strzałem zdobył bramkę przeciwko Chelsea. To było jedyne trafienie w tym spotkaniu, dzięki czemu "Święci" wygrali na Stamford Bridge 1:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Premier obiecał kilkadziesiąt hal sportowych. Powstało pięć. Minister wyjaśnia, dlaczego tak mało

Legenda "Świętych" o krok od pobicia rekordu Beckhama. Efekt ciężkiej pracy

Dla Jamesa Warda-Prowse'a był to już siedemnasty gol strzelony z rzutu wolnego w Premier League. Trzeci w tym sezonie - wcześniej pokonywał bramkarzy Fulham i Evertonu. Już tylko jedno trafienie dzieli go od rekordu Davida Beckhama. Legenda Manchesteru United zdobyła 18 bramek bezpośrednio z rzutów wolnych w Premier League podczas swoich 11 sezonów na Old Trafford.

Skandaliczne decyzje w Premier League. Jak sędziowie tego nie widzieli? [WIDEO]

28-latek ma już na swoim koncie więcej spotkań w angielskiej ekstraklasie od Beckhama, ale stosunkowo późno stał się specjalistą od stałych fragmentów gry. Aż jedenaście ze swoich siedemnastu bramek zdobył w trzech ostatnich sezonach, a osiem ostatnich to trafienia na wyjeździe. Na swoim koncie ma gole strzelone na Old Trafford czy już na Stamford Bridge.

- Dobrze jest widzieć efekty, gdy ciężko na to pracujesz, możesz udoskonalić każdą umiejętność w życiu - powiedział Ward-Prowse dla "BBC Match of the Day". - Kiedy byłem dzieckiem, robiłem to w ogrodzie moich rodziców, to było moje marzenie. Wspaniale jest to robić dzisiaj - dodał.

Manchester City skarcony w końcówce. Co za wpadka. Na nic piękny gol Silvy

James Ward-Prowse to wychowanek Southampton, który od dziecka szkolił się w ich akademii. W pierwszej drużynie "Świętych" wystąpił już 393 razy. Ma za sobą również 11 meczów w reprezentacji Anglii. Strzelił w niej dwa gole.