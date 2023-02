FC Barcelona łatwo się nie wywinie. Rywale żądają wyjaśnień. "Jesteśmy oburzeni"

W ubiegłym tygodniu dziennik "AS" i radio "Cadena Ser" poinformowały, że Jose Maria Enriquez Negreira, były kataloński sędzia, przez co najmniej trzy lata (od 2016 do 2018 roku) dostawał pieniądze od FC Barcelony. Otrzymał w sumie 1,3 mln euro od hiszpańskiego klubu. Działo się to za pośrednictwem firmy DASNIL 95 SL w ramach usługi doradczej.

REKLAMA

Zobacz wideo Premier obiecał kilkadziesiąt hal sportowych. Powstało pięć. Minister wyjaśnia, dlaczego tak mało

Jorge Mendes przejechał się po Ronaldo i jego słynnym wywiadzie. "Jakby żona go opuściła"

Sevilla reaguje na aferę w sprawie FC Barcelony

Na te sensacyjne informacje zareagowała Sevilla FC. Władze kluby wydały nawet specjalne oświadczenie w tej sprawie.

- Kilka dni po tym, jak informacja o tak zwanej "sprawie Negreiry" dotarła do opinii publicznej, Sevilla FC pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie i oburzenie informacjami, które zostały ujawnione w mediach. Jest oczywiste, że absolutnie konieczne jest dotarcie do sedna sprawy, aby wyjaśnić, co się tak naprawdę wydarzyło i w razie potrzeby pociągnąć winnych do odpowiedzialności - czytamy w komunikacie.

Klub zwraca uwagę, że Primera Division i RFEF (ogólnokrajowy związek sportowy działający na terenie Hiszpanii) muszą brać udział osobisty udział we wszystkich postępowaniach.

- Powaga faktów znanych do tej pory, kwestionujących sędziowanie lub rozsiewających wątpliwości co do prawości rozgrywek hiszpańskiego futbolu, skłoniła też Sevillę do publicznego wezwania Ligi i RFEF, jako najwyższych reprezentantów hiszpańskiego futbolu, a ponadto RFEF jako najbardziej odpowiedzialnych za kolektyw sędziowski, do tego, żeby wspierali i brali osobisty udział we wszystkich postępowaniach, które w tym przypadku mogą się pojawić, gdy zakończy się śledztwo - dodaje klub w komunikacie.

Szokujące komentarze z Hiszpanii. Laporta ma już żałować. Chodzi o Lewandowskiego

Sevilla po 22. kolejkach z 25 punktami zajmuje 12. miejsce w tabeli. Nad strefą spadkową ma tylko pięć punktów przewagi, a do strefy pucharowej traci już dziewięć punktów.