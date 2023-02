Media: Barcelona płaciła wiceszefowi sędziów. Błyskawiczna reakcja klubu. "Przykro"

Dziennik "AS" i radio "Cadena Ser" poinformowały, że Jose Maria Enriquez Negreira, były kataloński sędzia, przez co najmniej trzy lata (od 2016 do 2018 roku) dostawał pieniądze od FC Barcelony. Otrzymał w sumie 1,3 mln euro od hiszpańskiego klubu. Działo się to za pośrednictwem firmy DASNIL 95 SL w ramach usługi doradczej.

Barcelona wydała oświadczenie ws. rewelacji hiszpańskich mediów

Na te informacje błyskawicznie zareagowała FC Barcelona i wydała oświadczenie składające się z pięciu punktów.

1) W przeszłości FC Barcelona korzystała z usług zewnętrznego konsultanta, który dostarczał sekretarzom technicznym klubu raporty w formacie wideo dotyczące młodych zawodników z innych klubów w Hiszpanii,

2) Stosunki z tym dostawcą rozszerzyły się na raporty techniczne związane z profesjonalnym sędziowaniem w celu uzupełnienia informacji wymaganych przez trenerów I i II drużyny. To powszechna praktyka wśród profesjonalnych klubów piłkarskich,

3) Tego rodzaju usługi zlecane na zewnątrz są obecnie obowiązkiem profesjonalisty pracującego w Departamencie Piłki Nożnej,

4) FC Barcelonie jest przykro, że ta informacja została opublikowana dokładnie wtedy, gdy drużyna osiągnęła najlepszą formę w tym sezonie,

5) FC Barcelona podejmie kroki prawne przeciwko osobom, które próbują nadszarpnąć wizerunek klubu poprzez ewentualne insynuacje przeciwko jego dobrej reputacji, które mogą być spowodowane ujawnieniem takich informacji.

FC Barcelona jest na dobrej drodze do zdobycia pierwszego od czterech lat mistrzostwa Hiszpanii. Po 21. kolejkach ma 56 punktów (18 zwycięstw, dwa remisy i tylko jedna porażka). Nad wiceliderem i obrońcą trofeum, Realem Madryt ma aż jedenaście punktów przewagi. Mistrzowie Hiszpanii mają jeden zaległy pojedynek, w środę (godz. 21) zagrają przed własną publicznością z ostatnią drużyną ligi - Elche.

W czwartek FC Barcelona zmierzy się w 1/16 Ligi Europy z Manchesterem United. Na Camp Nou, gdzie Robert Lewandowski na gola czeka od 23 października. Początek meczu o godz. 18.45.