Dani Alves znowu zmienia zeznania ws. gwałtu i robi z siebie ofiarę. "Surrealistyczna wersja"

Dani Alves od początku stycznia przebywa w areszcie, po tym, jak został oskarżony o gwałt. Do przestępstwa miało dojść w nocy 30 grudnia 2022 roku w jednym z klubów w Barcelonie. Prawy obrońca przebywa obecnie w areszcie Brians 2. Tam oczekuje na dalsze losy sprawy. W tym tygodniu ma zostać rozpatrzona apelacja i okaże się, czy Alves będzie przebywał w areszcie do czasu zakończenia procesu, czy też zostanie zwolniony. Tymczasem piłkarz kolejny raz zmienił wersję dotyczącą wydarzeń z grudniowej nocy.

Dani Alves znów zmienia wersję. Tym razem robi z siebie ofiarę. "Ona mnie zaatakowała"

Według najnowszych zeznań Daniego Alvesa to kobieta miała być agresorką podczas wydarzeń w klubie. Piłkarz twierdzi, że 23-latka go zaatakowała. Dlaczego więc we wcześniejszych zeznaniach nie padło ani jedno zdanie na ten temat? Brazylijczyk przyznał, że chciał...chronić kobietę.

"Prawda jest taka, że chciałem chronić tę młodą damę" - miał przekazać Dani Alves w najnowszym oświadczeniu. Według gazety ARA piłkarz wyjawił, że to kobieta go zaatakowała, a on był niewinny. "Nie dotknąłem tej dziewczyny" - miał dodać 39-latek. Jak twierdzi piłkarz, 23-latka weszła do toalety, w której przebywał i dokonała z nim niechcianego stosunku seksualnego. On jednak się nie przeciwstawiał. "Surrealistyczna wersja" - komentuje hiszpański "Sport".

To już kolejna zmiana wersji wydarzeń przez zawodnika. Za pierwszym razem wyparł się wszystkiego i uważał, że nie zna kobiety. Następnie przyznał, że kojarzy ją z tamtego wieczoru w klubie, ale nie doszło między nimi do żadnego kontaktu. Potem stwierdził, że to ona rzuciła się na niego, a teraz dodał, że wcześniej kłamał, aby ją chronić. Ostatnie zeznania piłkarza nie są dla niego korzystne i wydaje się, że mogą go tylko pogrążyć.

W najbliższych dniach sąd ma podjąć decyzję, czy Alves zostanie w więzieniu prewencyjnie do czasu zakończenia procesu, czy będzie mógł opuścić areszt i odpowiadać z tzw. wolnej stopy.