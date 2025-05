O 12:18 gruchnęły wieści ws. Legii! Wielki powrót legendy

Legia Warszawa na koniec sezonu zajmie piąte miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Wojskowi po 33. kolejkach mają 53 punkty na swoim koncie i tracą do czwartej Pogoni Szczecin cztery "oczka" a nad szóstą Cracovią ma pięć pkt przewagi. Jednak tuż przed ostatnim meczem ze Stalą Mielec 24 maja pojawiła się zaskakująca informacja nt. "transferu" Legii Warszawa.

REKLAMA

Zobacz wideo Gonçalo Feio zostanie w Legii Warszawa! Co dalej? Żelazny: To polski Manchester United

Sensacyjny powrót do składu Legii

Jak podaje serwis 90minut.pl: "Michał Kucharczyk został zgłoszony do rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy w barwach Legii Warszawa" - czytamy. Do tej pory 34-latek grał w rezerwach stołecznego klubu, gdzie strzelił 1 gola w ośmiu meczach na poziomie III ligi.

Michał Kucharczyk jest jedną z Legend Legii Warszawa. Dołączył do klubu ze Świtu Nowy Dwór Mazowiecki w 2009 roku, gdzie od razu został wypożyczony z powrotem. Po powrocie w czerwcu 2010 roku grał w pierwszym zespole do aż 2019 roku. Wtedy to postanowił odejść za granicę, do rosyjskiego Uralu.

W 2020 roku wrócił do Polski i dołączył do Pogoni Szczecin, by trzy lata później przenieść się do Pakhtakoru Tashkent w Uzbekistanie. W lutym 2024 roku skrzydłowy wrócił do kraju i dołączył do rezerw Legii Warszawa. Łącznie w pierwszej drużynie Wojskowych rozegrał 349 oficjalnych spotkań, w których strzelił 71 goli.

Zobacz też: Mioduski szykuje się do nowej posady! Odsłaniają kulisy

Według doniesień profilu FootballScout w serwisie X klub będzie chciał uhonorować swoją legendę. "Ciekawe informacje napływają z Łazienkowskiej odnośnie możliwego występu w ostatnim meczu ligowym Michała Kucharczyka! Zawodnik ma na liczniku 349 meczów i bardzo możliwe, że w meczu ze Stalą Mielec stuknie oficjalnie liczba 350!" - czytamy.

Zamieszanie wokół Goncalo Feio

W ostatnim czasie głośno nt. Legii Warszawa było za sprawą plotek dotyczących przyszłości Goncalo Feio. Wcześniej do klubu wrócił dyrektor sportowy - Michał Żewłakow i wydawało się, że będzie szukał kogoś innego w miejsce krnąbrnego Portugalczyka.

Serwis Meczyki.pl podał, że po odejściu szefa skautingu - Radosława Mozyrki relacje między władzami Legii a trenerem miały ulec poprawie, co miało pomóc Goncalo Feio. "Klub chce kontynuacji projektu, a nie twardego resetu i zaczynania wszystkiego od początku z nowym szkoleniowcem, gdy bardzo goni czas" - donoszą tamtejsi dziennikarze.