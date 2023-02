Hiszpanie pokładają całą nadzieję w Lewandowskim. "Karabin gotowy"

Przed FC Barceloną niezwykle istotne starcie z Manchesterem United. Już w czwartek Katalończycy zmierzą się na Old Trafford z piłkarzami prowadzonymi przez Erika ten Haga w rewanżu w ramach 1/16 finału Ligi Europy. Mecz zadecyduje o tym, kto będzie grał dalej w europejskich pucharach. Po ciekawym meczu na Camp Nou, kiedy padł wynik 2:2, kibice liczą na kolejny wielki spektakl. Z kolei media hiszpańskie liczą na instynkt strzelecki Roberta Lewandowskiego.

Hiszpania liczy na polskiego napastnika. Robert Lewandowski ukłuje Manchester United?

W niedzielnym spotkaniu ligowym z Cadiz Robert Lewandowski w końcu się przełamał i zdobył 15. bramkę w tym sezonie w La Liga. Było to zarazem pierwsze domowe trafienie Polaka od 23 października. Hiszpanie liczą, że kapitan reprezentacji Polski powtórzy wyczyn i zdobędzie gola także w czwartkowym meczu na Old Trafford. "Lewandowski ma karabin gotowy na Old Trafford" - tak brzmi tytuł jednego z artykułów w "Sporcie".

"Robert Lewandowski wnosi wiele do gry, ale jako wielki zabójca żyje z bramek" - piszą dziennikarze gazety i dodają, że Polak, choć ostatnio nie strzelał, to ma spektakularną średnią bramek w tym sezonie. W 29 meczach aż 24 razy wpisał się na listę strzelców, co daje średnią 0,8 gola na mecz.

"Robert przygotował już swój karabin na rewanżowy mecz na Old Trafford, mecz, w którym jego nos do strzelania goli będzie niewątpliwie bardzo potrzebny" - czytamy dalej. Co ciekawe Manchester United to jeden z niewielu klubów, którym Polak nie strzelił jeszcze gola. Czwartkowe starcie będzie więc bardzo dobrą okazją do zmiany.

Wyjazdowy mecz FC Barcelony z Manchesterem United zostanie rozegrany w czwartek 23 lutego o godz. 21:00. W pierwszym spotkaniu padł wynik 2:2. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego wydarzenia na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.