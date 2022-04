Salihamidzić wyklucza transfer Lewandowsiego. Startują rozmowy z Polakiem

Robert Lewandowski w sobotę zdobył już swoją 33 bramkę w tym sezonie Bundesligi. Polak wpisał się na listę strzelców w meczu z Borussią Dortmund, a jego zespół wygrał 3:1. Tym samym Bayern Monachium zapewnił sobie już dziesiąty tytuł mistrza Niemiec z rzędu.

REKLAMA

Zobacz wideo Największa siła Meksyku? Polska może mieć kłopoty na MŚ

Wszystko jasne ws. przyszłości Lewandowskiego? Dyrektor sportowy Bayernu wyklucza odejście Polaka

Kibice i eksperci zastanawiają się, czy jest to ostatnie trofeum wywalczone przez Lewandowskiego z zespołem z Bawarii. W ostatnich tygodniach pojawiło się mnóstwo spekulacji o jego przyszłości, gdyż Bayern Monachium wciąż nie przedstawił mu propozycji nowej umowy. Reprezentanta Polski łączono przede wszystkim z przenosinami do FC Barcelony. Katalończycy za transfer są podobno skłonni zapłacić 40 milionów euro.

Lech Poznań przegrywał, ale lokomotywa ruszyła. Nowy lider ekstraklasy

Władze Bayernu jednak nie zamierzają pozbywać się swojego najlepszego zawodnika. Dyrektor sportowy Hasan Salihamidżić w programie "Sky 90" wprost powiedział, że klub nie zamierza nigdzie wypuszczać Roberta Lewandowskiego. Lada moment mają ruszyć rozmowy z piłkarzem na temat przedłużenia współpracy.

- Zdecydowanie wykluczam odejście Lewandowskiego w lecie. Ma kontrakt do 2023 roku. Co się wtedy stanie, nie jest jeszcze jasne - powiedział Salihamidżić. - Zdecydowanie chcemy zatrzymać Lewandowskiego. Otrzymał od klubu duże uznanie i odwdzięczył się występami. Mamy czas, aby porozmawiać z nim o kontrakcie. FC Bayern ma najlepszego napastnika na świecie z ważnym kontraktem. W sprawie nowego jeszcze nie negocjowaliśmy, ale zrobimy to teraz - dodał.

Salihamidżić odniósł się także do informacji, które pojawiają się regularnie w mediach. Bayern Monachium jest skłonny podobno zaoferować swojemu gwiazdorowi umowę do 2024 roku i utrzymać jego płacę na takim samym poziomie, jak dotychczas, czyli około 25 milionów euro za sezon. - Kilka razy rozmawiałem z Lewym o tym, że Bayern również musi być trochę ostrożniejszy ze swoimi finansami z powodu pandemii - wyjawił Bośniak.

Dyrektor niemieckiego klubu nie uważa także, by Polak specjalnie przejmował się medialnymi spekulacjami, które otaczają go każdego dnia. - Był zrelaksowany w ostatnich kilku tygodniach. Jest w pełni profesjonalistą i zawsze daje z siebie wszystko podczas treningów. Musisz umieć zarządzać Lewym, ale on odwdzięcza się także pod względem sportowym - podsumował.

Robert Lewandowski wystąpił w tym sezonie w 43 meczach Bayernu Monachium we wszystkich rozgrywkach. Zdobył aż 48 bramek, z czego 33 w Bundeslidze, 13 w Lidze Mistrzów i dwie w Superpucharze Niemiec.

Milik mówi otwarcie o spięciu z Sampaolim. "Przesadziłem"