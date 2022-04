Milik mówi otwarcie o spięciu z Sampaolim. "Przesadziłem"

Arkadiusz Milik notuje bardzo udany sezon w barwach Olympique'u Marsylia. Polak strzelił 20 goli w 32 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Jego dorobek mógłby być jeszcze bardziej okazały, gdyby nie problemy zdrowotne, a także konflikt z trenerem Jorge Sampaolim.

Arkadiusz Milik otwarcie mówi o konflikcie z Jorge Sampaolim. Polak przyznał się do błędu

Relacje obu panów uległy pogorszeniu w lutym. Wszystko przez sytuację z meczu Ligi Konferencji Europy, w którym Olympique Marsylia zmierzył się na własnym boisku z Karabachem Agdam. Arkadiusz Milik strzelił dla gospodarzy dwa gole i walnie przyczynił się do zwycięstwa 3:1. Nie rozegrał jednak całego spotkania, a został zmieniony przez trenera Sampaoliego już w 68. minucie. Polak nie był tym zachwycony. Schodząc z boiska wymienił kilka zdań z Argentyńczykiem, a następnie wściekły kopnął butelkę z wodą.

Pozycja reprezentanta Polski w drużynie prowadzonej przez Sampaolego osłabła. Nie zawsze znajdował się on w wyjściowej jedenastce, nie podnosił się z ławki rezerwowych lub też grał w niepełnym wymiarze minut. Piłkarz oczywiście chciał grać więcej i otwarcie o tym mówił, co zdaniem francuskich mediów doprowadziło do zaognienia konfliktu.

Teraz na temat relacji z argentyńskim szkoleniowcem wypowiedział się sam zainteresowany. Arkadiusz Milik w rozmowie z Sebastianem Staszewskim na kanale "Po Gwizdku" przyznał, że nieco go poniosło w trakcie wspomnianego meczu z Karabachem .

- Nie mieliśmy problemu. Czasami są różne reakcje, różne emocje. W piłce są codziennością. I będą się pojawiać. Ja przyznaję, że z jedną emocją po zejściu z boiska przesadziłem. Zdarzyło się, przeprosiłem za to zachowanie. I tyle - wytłumaczył 28-latek. - Żadnego większego problemu jednak nie było. Trener zrozumiał to, że są emocje. Takie jest życie. Problemu nie mieliśmy, nie mamy. Idziemy razem i realizujemy kolejne cele - dodał.

Olympique Marsylia zajmuje drugie miejsce w tabeli francuskiej Ligue 1. W najbliższej kolejce drużyna Arkadiusza Milika zmierzy się z Reims, które znajduje się na 13. miejscu. Pewni tytułu mistrzowskiego są już piłkarze Paris Saint-Germain.

