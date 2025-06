Nurmagomiedow wypalił na antenie. "Nikt nie stoi między nami. Rozumiesz?"

Finał Ligi Mistrzów przyciąga znane i głośne nazwiska z różnych branż i środowisk, innych sportów czy też ludzi będących blisko sportu. Chętnie udzielają wywiadów, pojawiają się w programach telewizyjnych i studiach. Tak samo było przy okazji meczu PSG z Interem Mediolan w Monachium (5:0).

Nietypowa rozmowa legendy z gwiazdą internetu po finale LM

W studiu CBS Sport, znanym z humorystycznego podejścia Thierry'ego Henry'ego, Jamiego Carraghera i Micah Richardsa, pojawili się Chabib Nurmagomiedow oraz Darren Watkins Jr., znany jako IShowSpeed. W pewnym momencie między legendą MMA a popularnym influencerem wywiązała się dyskusja, w której nie brakowało szpilek i uszczypliwości.

Nurmagomiediow porównał swoje możliwości piłkarskie z Amerykaninem. - On lepiej ode mnie biega, natomiast moje piłkarskie IQ jest dużo wyższe - stwierdził. Speed był wyraźnie zaskoczony, tak jak pozostali w studiu, ale zdołał odpowiedzieć. - Moje umiejętności są na wyższym poziomie, jestem lepszy.

Wojownik MMA ewidentnie czuł się swobodnie w tej nietypowej dyskusji i nie chciał przyznać racji influencerowi. W żartach przypomniał o swojej sile fizycznej. To były mistrz UFC, którego bilans w karierze zawodowej w MMA to 29 wygranych i zero porażek.

- Nie zapominaj, że nie ma teraz nikogo między nami. Teraz jesteś w moim świecie. Rozumiesz? Ale możesz mówić, jest wolność słowa - odrzekł Rosjanin. Speedowi odjęło mowę.

Carragher chciał się przekonać na własnej skórze o sile Nurmagomiedowa, dlatego postanowił siłować się z nim na rękę. Pojedynek trwał dosłownie chwilę, wygrał go gość specjalny studia.

Z wyniku finału zapewne zadowolony był Nurmagomiedow, który sympatyzuje z PSG. Przyznał, że piłka nożna jest jego drugim ulubionym sportem, po MMA. - Jestem wielkim fanem piłki nożnej, oglądam ją od prawie 30 lat, od dziecka. Pierwsze mecze, jakie pamiętam, to półfinał Anglii z Niemcami na mistrzostwach świata (w 1990 - red.) i finał Euro Czechy - Niemcy (1996). Nie przegapiłem żadnego finału Ligi Mistrzów, Euro, mundialu. Oglądam ligi z TOP 5 - wyznał.

Dla PSG to był pierwszy triumf w Lidze Mistrzów w historii. Dzięki temu ma już pewne miejsce w Klubowych Mistrzostwach Świata FIFA 2029.