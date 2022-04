Życiowy sukces Szymona Marciniaka. Ma poprowadzić półfinał Ligi Mistrzów, a to nie koniec

Szymon Marciniak bez wątpienia przechodzi przez bardzo dobry, o ile nie najlepszy czas w swojej sędziowskiej karierze. Polak dostaje ważne mecze w Ligi Mistrzów i jest jednym z najlepiej ocenianych arbitrów tego sezonu. Nic dziwnego, że w najbliższych tygodniach może otrzymać do sędziowania spotkania najwyższego formatu.

Szymon Marciniak ma poprowadzić półfinał Ligi Mistrzów

Polski arbiter w tym sezonie Ligi Mistrzów gwizdał już w takich meczach jak: Liverpool - Milan 3:2, Manchester United – Atalanta 3:2, Inter – Liverpool 0:2, Juventus – Villarreal 0:3, czy Real Madryt – Chelsea 2:3 p.d. W sumie Marciniak był rozjemcą w czterech meczach fazy grupowej, dwóch 1/8 finału i jednym ćwierćfinale. Z informacji Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl wynika, że nasz sędzia ma również poprowadzić półfinałowe spotkanie Liverpoolu z Villarrealem.

Będzie to już ósmy mecz w obecnej edycji Champions League, w którym będzie gwizdał Polak. Jak czytamy w artykule, jego nazwisko jest bardzo wysoko w rankingu arbitrów. Ponoć mówi się, że Marciniak to może nawet najlepszy sędzia w sezonie 2021/22 na europejskich boiskach. Jeśli nasz sędzia sprawdzi się w potyczce na Anfield, bardzo prawdopodobne, że w maju poprowadzi któryś z finałów europejskich rozgrywek, ale jak podaje Włodarczyk, będzie to raczej finał Ligi Europy lub Ligi Konferencji.

Polski sędzia pojedzie na mistrzostwa świata w Katarze

Tomasz Włodarczyk podaje również, że Szymon Marciniak znajdzie się także na liście dziewięciu lub dziesięciu sędziów z Europy, którzy pojadą sędziować na mistrzostwa świata w Katarze. W ostatnich dniach sędziowie przeszli ostatnie testy biegowe przed nominacjami. Oficjalna lista arbitrów na mundial ma zostać ogłoszona już w ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu dni.

To były drugi wyjazd Marciniaka ma MŚ. Wcześniej był rozjemcą w trakcie turnieju w Rosji w 2018 roku. Wtedy zakończył turniej na dwóch meczach w fazie grupowej. Był to powrót polskiego sędziego na mundial po 20 latach. W 1998 roku we Francji Ryszard Wójcik poprowadził zaledwie jedno spotkanie.

Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się 21 listopada, a zakończą 18 grudnia. Polska będzie rywalizowała w grupie C, gdzie zmierzy się z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską.