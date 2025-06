Ter Stegen nie wytrzymał. Zabrał głos ws. odejścia z Barcelony

Co dalej z Markiem-Andre ter Stegen? W ostatnich godzinach pojawiły się plotki, że Niemiec może odejść z FC Barcelony. Ma to związek z możliwym dołączeniem do drużyny Joana Garcii. Teraz do tych spekulacji bezpośrednio odniósł się 33-letni bramkarz. Nie pozostawił wątpliwości w sprawie.