Pierwszy transfer Liverpoolu po odejściu Kloppa! Czekali 86 dni

Liverpool dobrze zaczął sezon 2024/25. Drużyna, którą po Juergenie Kloppie przejął Arne Slot, wygrała dwa pierwsze mecze z Ipswich Town (2:0) oraz Brentford (2:0). Przyjście nowego szkoleniowca nie oznaczało jednak wielkich zmian w kadrze Liverpoolu.

Dość powiedzieć, że klub z Anfield Road nie pozyskał jeszcze żadnego zawodnika! Mimo że od przyjścia Slota minęło już 86 dni, to niewiele wskazuje na to, by Liverpool miał dokonać spektakularnych wzmocnień do piątku, czyli do dnia zamknięcia letniego okienka transferowego.

A przynajmniej chodzi o wzmocnienia na ten sezon, bo jak poinformowały angielskie media, Liverpool jest o krok od pierwszego transferu za kadencji Slota. Nie będzie to jednak zawodnik, który na Anfield Road trafi już teraz.

Pierwszy transfer Slota w Liverpoolu

Zdaniem Anglików Liverpool porozumiał się z Valencią ws. transferu Giorgiego Mamardaszwilego. 23-letni Gruzin będzie kosztował 25 mln funtów plus pięć mln funtów bonusów. Valencia zapewniła sobie też 10 proc. kwoty od kolejnego transferu zawodnika.

Mamardaszwili trafił do Valencii w 2021 r. z Dinama Tbilisi. W poprzednim sezonie Gruzin rozegrał 37 meczów, w których zachował 13 czystych kont. Swoje nazwisko wypromował jednak na Euro 2024, gdzie pokazał się z doskonałej strony, będąc jednym z najlepszych bramkarzy turnieju.

Mamardaszwili nie trafi jednak teraz do Liverpoolu, bo niepodważalnym numerem jeden w bramce zespołu Slota pozostaje Alisson. Nie wiadomo jednak, czy Brazylijczyk zostanie w klubie na jeszcze jeden sezon, dlatego ten zabezpieczył się już na przyszłość.

Co dalej z Mamardaszwilim? Pozostanie on jeszcze jeden rok w Valencii na zasadzie wypożyczenia. W tym sezonie Gruzin zagrał w obu kolejkach ligowych z Barceloną (1:2) i Celtą Vigo (1:3).