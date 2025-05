Górnik podjął decyzję ws. nowego trenera. Tyle za niego zapłacą

Górnik Zabrze zakończył poprzedni sezon Ekstraklasy na dziewiątym miejscu. 15 kwietnia br. klub zwolnił Jana Urbana, a sezon dokończył jego asystent, a więc Piotr Gierczak. Górnik pod jego wodzą wygrał zaledwie jeden z sześciu meczów, więc władze zaczęły szukać nowego trenera. Wiele wskazuje na to, że udało się znaleźć wymarzonego kandydata. Trop prowadzi na Słowację do jednego z krajowych gigantów.

Oto nowy trener Górnika Zabrze. Trzeba było zapłacić

"Przegląd Sportowy Onet" informuje, że nowym trenerem Górnika zostanie Michal Gasparik ze Spartaka Trnava, który prowadzi tę drużynę od stycznia 2021 r. W tym czasie Gasparik wygrał trzy Puchary Słowacji, a w sezonie 23/24 awansował ze Spartakiem do fazy grupowej Ligi Konferencji. Długo trwały negocjacje między Górnikiem a Spartakiem, ale ostatecznie udało się dojść do porozumienia. Zabrzanie zapłacą 30 tys. euro za zwolnienie trenera z kontraktu w Spartaku.

Gasparik ma za sobą przeszłość w Górniku Zabrze jako zawodnik. Gasparik grał w Górniku w latach 2011-2012 jako skrzydłowy, gdy najpierw został wykupiony z Dunajskiej Strefy, a potem odszedł do Spartaka Trnava. Łącznie Gasparik zagrał piętnaście meczów dla Górnika, w których strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę.

Górnik nie był jedynym klubem, który chciał zatrudnić Gasparika. O trenera starały się też kluby z Czech i drugiej ligi Arabii Saudyjskiej, a także o Słowaka starała się Cracovia.

Górnik cały czas się wzmacnia. Walczy o bramkarza z Bundesligi

Poza staraniami o Gasparika Górnik Zabrze pozostawał aktywny na rynku transferowym. Do tej pory klub sprowadził do siebie Natana Dzięgielewskiego (GKS Tychy), Wiktora Nowaka (Znicz Pruszków), Jarosława Kubickiego (Jagiellonia Białystok), Theodorosa Tsirigotisa (Iraklis) i Gabriela Barbosę (Penafiel). Nie należy wykluczać, że wkrótce do tego grona dołączy Michal Sacek, któremu wygasa kontrakt z Jagiellonią. Czech ma podpisać trzyletni kontrakt.

Poza tym Górnik walczy o wypożyczenie Marcela Łubika z Augsburga, który wcześniej grał dla GKS-u Tychy i zaliczył dwanaście czystych kont. Górnik chciałby mieć opcję wykupu tego piłkarza. "W trakcie sezonu Łubik pojawił się na dwóch meczach w Zabrzu i spodobała mu się atmosfera nie tylko na trybunach, ale i w klubie. Górnik nie zgodzi się na nierealną dla siebie, np. cztery miliony euro, ale już o połowę mniejszą mógłby zaakceptować" - czytamy.