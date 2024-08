A jednak! Reprezentat Polski blisko zmiany klubu! Padły konkretne kwoty

Polscy piłkarze zmieniali kluby w trakcie letniego okna transferowego. Piotr Zieliński zdecydował się nie przedłużać kontraktu z Napoli i wybrał ofertę Interu Mediolan, gdzie może liczyć na czteroletnią umowę i zarobki na poziomie 4,5 mln euro netto rocznie. Wojciech Szczęsny rozwiązał kontrakt z Juventusem za porozumieniem stron i szuka nowego pracodawcy, który nie musi już płacić za niego kwoty odstępnego. Do Bolonii ma dołączyć Jan Łabędzki z ŁKS-u, co oznacza powiększenie polskiej kolonii w tym klubie. Obecnie jest tam już Łukasz Skorupski czy Kacper Urbański.

Niekoniecznie muszą to być jedyne ruchy z udziałem Polaków i włoskich klubów. Cały czas istnieje spore prawdopodobieństwo, że Nicola Zalewski może odejść z Romy, tym bardziej że w ostatnim meczu przeciwko Empoli (1:2) został wygwizdany przez kibiców. W jego kontekście wymieniano takie kluby, jak Milan, Napoli czy PSV Eindhoven. Mistrz Holandii miał nawet za niego zaoferować około dziewięciu mln euro.

Wygląda na to, że jeszcze jeden reprezentant Polski może zmienić klub w ostatnich dniach letniego okna transferowego.

Walukiewicz zmieni klub w ostatnich dniach okna? Potrzeba 6-7 mln euro

Dziennik "Tuttosport" informuje, że w ostatnich dniach okna transferowego Sebastian Walukiewicz może trafić do innego włoskiego klubu. Polakiem bardzo interesuje się Torino, które potrzebuje prawonożnego środkowego obrońcy. W ostatnich dniach rozpoczęły się negocjacje między Torino a Empoli, a na Walukiewicza może wystarczyć oferta w wysokości sześciu-siedmiu mln euro. Na razie rozmowy między obiema stronami jeszcze nie są zaawansowane.

W trakcie letniego okna transferowego z Torino odeszło trzech środkowych obrońców. Alessandro Buongiorno trafił do Napoli, Ricardo Rodriguez wybrał ofertę Realu Betis, a klub nie przedłużył umowy z Koffi Djidjim. Wielkim zwolennikiem talentu Walukiewicza jest Davide Vagnati, dyrektor techniczny Torino, który chciał sprowadzić Polaka już od wielu miesięcy. "Teraz kolej na Walukiewicza, który wskoczył na przód kolejki pod względem zainteresowania i szans na osiągnięcie białego dymu" - czytamy w artykule "Tuttosportu".

Wspomniane źródło podaje, że Torino interesowało się także innym obrońcą. Chodzi o Carlosa Cuestę z Genku, za którego belgijski klub chce co najmniej 10 mln euro. Najnowsza oferta Torino za Kolumbijczyka to 9 mln euro plus bonusy. Wcześniej włoskie media informowały o zainteresowaniu Torino Martinem Vitikiem ze Sparty Praga, który jest wyceniany na 15 mln euro.

Jeżeli Walukiewicz trafi do Torino, to będzie jego trzeci włoski klub w karierze. Wcześniej grał w barwach Cagliari Calcio (2019-2023), a od września 2022 r. jest piłkarzem Empoli - najpierw w ramach wypożyczenia, a potem już po transferze definitywnym. Walukiewicz trafił do Cagliari w styczniu 2019 r. za 3,5 mln euro z Pogoni Szczecin. W tym sezonie zagrał po 90 minut w meczach z Monzą (0:0) i Romą (2:1).