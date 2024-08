Potężna burza wokół Neymara. Jest komunikat. "To kłamstwo"

Chociaż Neymar opuścił FC Barcelonę w 2017 roku, to od tamtego czasu nie brakuje plotek i doniesień o powrocie Brazylijczyka do klubu ze stolicy Katalonii. Co prawda nic z nich nie wyszło, ale temat wraca. Wrócił też w ostatnich dniach i to na tyle, że postanowili się do niego odnieść przedstawiciele piłkarza saudyjskiego Al-Hilal. W mocnym wpisie podkreślili wprost: "Kłamstwo".

3 fot. screen TV, Instagram Otwórz galerię Na Gazeta.pl