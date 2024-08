Bomba na koniec okna transferowego. Manchester United wykłada 50 mln za gwiazdę PSG!

Posada Erika ten Haga wisiała na włosku. Tak przynajmniej przekonywały zagraniczne media, które informowały, że Holender może stracić pracę. Poprzedni sezon w wykonaniu Manchesteru United był wprost katastrofalny, a ósme miejsce zajęte na koniec rozgrywek Premier League to najgorsza pozycja od momentu powstania ligi. Szkoleniowca najprawdopodobniej uratował wygrany Puchar Anglii.

Pokonanie Manchesteru City na Wembley sprawiło, że Jim Ratcliffe i rodzina Glazerów postanowili zaufać ten Hagowi i pozwolić rozpocząć trzeci sezon na Old Trafford. Holender, tak jak w poprzednich okienkach, mógł liczyć na wielkie wsparcie transferowe. United byli aktywni na rynku jeszcze w momencie, w którym na boiskach Niemiec trwało Euro 2024.

Sprowadzony został napastnik Joshua Zirkzee - jeden z architektów sensacyjnego czwartego miejsca, które zajęła w Serie A Bologna, gwarantując sobie udział w Lidze Mistrzów. Pozyskano także Leny'ego Yoro - uznawanego za utalentowanego stopera. Dwóch zawodników z Bayernu Monachium, Noussaira Mazraouiego i Matthijsa De Ligta, którzy w przeszłości współpracowali już z ten Hagiem.

Okazuje się jednak, że to nie koniec. We wtorkowe przedpołudnie czołowi dziennikarze zajmujący się tematyką transferową - David Ornstein z "The Athletic" i Fabrizio Romano poinformowali o porozumieniu w sprawie kolejnego ruchu. Chodzi o Manuela Ugarte, czyli piłkarza, który z Manchesterem United łączony był już w czerwcu.

Negocjacje były trudne, ale ostatecznie Urugwajczyk ma wkrótce zostać nowym pomocnikiem klubu z czerwonej części Manchesteru. Dwudziestokrotni mistrzowie Anglii zapłacą Paris Saint-Germain 50 milionów euro, a kwota może wzrosnąć w przypadku wypełnienia bonusów zależnych od osiągniętych sukcesów. Ugarte opuści PSG po zaledwie jednym sezonie. 22-krotny reprezentant Urugwaju rozegrał dla paryżan 37 meczów i zanotował trzy asysty.

To nie jedyna transakcja, której w najbliższych godzinach należy spodziewać się ze strony Manchesteru United. Ornstein informował, że klub opuści jego wychowanek Scott McTominay. Szkot ma zostać nowym piłkarzem Napoli.