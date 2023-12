Gigantyczna sensacja! Anglicy zapowiadają wielki transfer Fabiańskiego

W ostatni weekend Newcastle United zmierzył się u siebie z Manchesterem United. Gospodarze pokonali "Czerwone Diabły" 1:0, a bramkę na wagę trzech punktów zdobył w 55. minucie Anthony Gordon. Niestety dla "Srok" poważnej kontuzji nabawił się Nick Pope i już wiadomo, że bramkarz nie będzie grał przynajmniej do kwietnia.

Łukasz Fabiański zagra w Newcastle United!? Sensacyjne doniesienia mediów

W obliczu urazu Pope'a angielski klub jest zmuszony szukać nowego bramkarza. W poniedziałek media obiegła dość sensacyjna informacja, że umowę z Newcastle może podpisać David de Gea. Były zawodnik Manchesteru United jest bezrobotny od lipca.

Według "The Mirror" jednym z kandydatów do bycia numerem "1" w bramce jest także Łukasz Fabiański, który obecnie reprezentuje barwy West Hamu United. "To jeden z najbardziej konsekwentnych bramkarzy ostatniej dekady w całej lidze" - czytamy.

"38-latek wciąż jest świetnym bramkarzem, a jego dyspozycja pomogła West Hamowi uniknąć spadku w ostatnich sezonach, a przede wszystkim pomogła reprezentacji Polski dotrzeć do ćwierćfinału Euro 2016" - dodają dziennikarze.

W trwającym sezonie Fabiański przegrał jednak rywalizację z Alphonsem Areolą i gra wyłącznie w rozgrywkach pucharowych. Od lata wystąpił tylko w sześciu meczach. Według cytowanego źródła może to być jeden z argumentów za dla Polaka przy potencjalnej zmianie klubu.

Oprócz Fabiańskiego i de Gei w gronie potencjalnych kandydatów do zastąpienia Nicka Pope'a wymienia się także Hugo Llorisa, Petera Gulasciego, Keylora Navasa czy też Aarona Ramsdale'a.