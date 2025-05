Manchester United - Tottenham. Gdzie obejrzeć finał Ligi Europy? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Sezon 2010/11, finał portugalski, Porto pokonuje 1:0 Bragę w Dublinie. Sezon 2011/12, finał hiszpański, Atletico Madryt ogrywa 3:0 Athletic Bilbao w Bukareszcie. Sezon 2018/19, finał angielski, Chelsea rozbija 4:1 Arsenal w Baku. Tak prezentowały się jednonarodowe finały Ligi Europy, odkąd rozgrywki te noszą taką nazwę. Teraz nadchodzi czwarty taki finał, po razy drugi w pełni "po angielsku". Na Estadio San Mames w Bilbao zagrają Tottenham oraz Manchester United. I trudno powiedzieć, dla kogo właściwie ten mecz jest ważniejszy.

REKLAMA

Zobacz wideo Barcelona w końcu doczeka się nowego stadionu?! 1,5 miliarda euro

Premier League do zapomnienia. Manchester i Tottenham już nie chciały o niej pamiętać

Obie drużyny totalnie zawaliły sezon w Premier League. Kompletna katastrofa z obu stron. Na kolejkę przed końcem Manchester jest na 16. miejscu, a Tottenham tuż pod nimi. Oba zespoły zatem wiszą tuż nad strefą spadkową i kto wie, co by było, gdyby nie wyjątkowo beznadziejni w tym roku spadkowicze (Leicester, Ipswich i Southampton). Manchester zdobył dwa punkty w ostatnich ośmiu meczach. Tottenham w tym samym okresie zdobył cztery.

Różne drogi do finału. Manchester pozbawił gospodarzy marzeń

Pełne skupienie na Lidze Europy w każdym razie. To ostatnia szansa, by uratować sezon. United w ćwierćfinale zabrali łeb spod topora, strzelając aż trzy gole w dogrywce z Olympique Lyon (7:6 w dwumeczu), z czego dwa po 120. minucie spotkania. W półfinale zaś nie dali najmniejszych szans Athletikowi Bilbao (3:0, 4:1), pozbawiając ich możliwości zagrania finału u siebie. Tottenham był nieco bardziej stonowany. Ćwierćfinał przepchnęli z Eintrachtem Frankfurt (1:1, 1:0), a w półfinale rozgromili czarnego konia rozgrywek, czyli Bodo/Glimt (3:1, 2:0).

Tottenham czeka już siedemnaście lat

Dla United to trzeci w historii finał Ligi Europy. W 2017 roku pokonali 1:0 Ajax Amsterdam. Z kolei w 2021 roku polegli po karnych z Villarealem. Tottenham to dwukrotny triumfator tych rozgrywek, zwycięzca pierwszej ich edycji w całej historii (sezon 1971/72, wówczas Puchar UEFA). Drugi raz zwyciężyli w 1984 roku. Londyński klub na jakiekolwiek trofeum, czy na arenie międzynarodowej, czy krajowej, czeka od 2008 roku (Puchar Ligi). Dodajmy, że w sezonie 2018/19 grali w finale Ligi Mistrzów, gdzie przegrali 0:2 z Liverpolem. Ligi Mistrzów, do której bezpośredni bilet zapewni sobie triumfator Ligi Europy.

Liga Europy. O której Manchester United - Tottenham? Gdzie oglądać finał? [TRANSMISJA, RELACJA, WYNIK]

Finał Ligi Europy Manchester United - Tottenham Hotspur odbędzie się w środę 21 maja o 21:00 na Estadio San Mames w Bilbao. Transmisja telewizyjna będzie dostępna w Polsacie Sport 1 Premium. W Internecie z kolei na Polsat Box Go po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.