To oni wygrali Ligę Mistrzów! Tyle zarobili za 5:0 w finale

- Orkiestra Luisa Enrique zagrała dziś kapitalnie - tak podsumowali komentatorzy Canal+ Sport sobotni występ PSG w finale Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. I nie można się nie zgodzić z tymi słowami. Pierwsza połowa to był popis, kompletna dominacja, co zostało przypieczętowane trafieniami Achrafa Hakimiego oraz Desire Doue. A druga odsłona? To samo. Trzeba przyznać, że Doue zasłużył na miano piłkarza meczu i pokazał, że fani mogą się zachwycać nie tylko Laminem Yamalem.

Oto ile PSG zainkasuje za wygranie Ligi Mistrzów. Kosmiczne pieniądze

Zakończony już sezon Ligi Mistrzów był wyjątkowy ze względu na to, że po raz pierwszy zespoły rywalizowały w fazie ligowej. UEFA ogłosiła również, że zwiększa "pulę nagród" do 2,43 miliarda euro. Za sam awans do fazy ligowej można było zarobić 18,6 mln euro. Następnie można było w ośmiu meczach wywalczyć premie - za zwycięstwo (2,1 mln euro) oraz za remis (700 tys. euro).

Ponadto każdy klub dostał kasę za zajęte miejsce (od 275 tys. do nawet 9,9 mln). Oprócz tego drużyny z lokat 1-8 otrzymają po dwa mln euro, a kluby z miejsc 9-16 po milion. Finaliści tej edycji LM, czyli PSG oraz Inter dostały po 18,6 mln euro.

Dzięki sobotniemu triumfowi paryski zespół zagwarantował sobie kolejne 6,5 mln euro. Jeśli chodzi o Inter, to za finał otrzymał dodatkowe 4,5 mln euro. Łącznie paryski zespół zainkasował ponad 90 mln euro. Ile to daje w przeliczeniu na nasze złotówki? Około 378 mln zł.

"Piłkarze PSG zdobyli dwa gole w ciągu pierwszych 20 minut spotkania i przeszli do historii Ligi Mistrzów. To druga drużyna, której udała się taka sztuka. Ostatni raz dokonała tego inna francuska drużyna - Stade de Reims. Było to aż 69 lat temu w pierwszej edycji wówczas rozgrywek zwanych Pucharem Europy Mistrzów Klubowych" - pisał Paweł Matys ze Sport.pl.

Ostatecznie PSG wygrało 5:0. Do siatki trafili: dwukrotnie Desire Doue, Chwicza Kwaracchelia, Senny Mayulu oraz Achraf Hakimi. To pierwszy triumf LM w historii paryskiego klubu.