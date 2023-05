Vincent Kompany pokazał, co potrafi. Ponad sto punktów w lidze. I jest awans

Ekipa Burnley w poniedziałek odebrała puchar za zwycięstwo w całym sezonie Championship. Drużyna prowadzona przez Vincenta Kompany'ego awans do Premier League zapewniła sobie już w kwietniu, ale wciąż miała, o co grać. W ostatniej kolejce rozgrywek gładko pokonała Cardiff City 3:0, dzięki czemu może się pochwalić dorobkiem dokładnie 101 punktów w całym sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sędzia wróg" - miniserial o patologiach w niższych ligach. Premiera 8 maja na Sport.pl

Vincent Kompany dał Burnley upragniony awans. Fantastyczne statystyki w Championship

Burnley wróciło do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii po zaledwie rocznej przerwie. W sezonie 2021/22 zajęło 18. miejsce z dorobkiem zaledwie 35 punktów. W klubie zaczęły się roszady trenerskie. Po prawie dziesięciu latach ze stanowiskiem pożegnał się Sean Dyche. W kwietniu zeszłego roku zastąpił go Mike Jackson, ale pracował zaledwie do końca sezonu. Zaraz po nim postawiono na Vincenta Kompany'ego. Legenda Manchesteru City i reprezentacji Belgii związana była wówczas z Anderlechtem, gdzie pracowała najpierw jako grający-, a potem zwykły trener. Po pierwszym sezonie Burnley nie ma czego żałować i w zeszły piątek przedłużyło z nim kontrakt o kolejne pięć lat. Będzie obowiązywał on do 2028 r.

Piątek nareszcie to zrobił. To koniec jego niemocy. Trochę to trwało

Pod wodzą byłego stopera City Burnley rozegrało kosmiczny sezon. Jego bilans to 29 zwycięstw, 14 remisów i zaledwie trzy porażki. W sumie złożyło się to na niesamowity wynik 101 punktów w tabeli. Od dziewięciu lat żaden zespół Championship nie mógł pochwalić się tak wielkim dorobkiem. W 2014 r. punkt więcej zdobyło Leicester City, które dwa lata później sensacyjnie sięgnęło po tytuł mistrza Anglii.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Jakub Kamiński wyróżniony przez Niemców. Ma szansę na nagrodę

W ostatnich 26 meczach Championship Burnley przegrało zaledwie jedno spotkanie. Na zakończenie rozgrywek nie dało szans Cardiff City. Już w pierwszej połowie prowadziło 2:0 po bramkach Josha Brownhilla i Ashleya Barnesa. Po przerwie na 3:0 podwyższył Scott Twine. Dzięki tej wygranej Burnley utrzymało 10-punktową przewagę nad Sheffield United, które w poniedziałek również odniosło zwycięstwo. Pokonało Birmingham City Krystiana Bielika 2:1 i także wywalczyło awans do Premier League. O wejście do angielskiej elity w barażach powalczą jeszcze cztery drużyny. Wezmą w nich udział Luton Town, Middlesbrough, Coventry City oraz Sunderland.