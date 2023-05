Lewandowski spotkał się z Messim. Najbardziej wyczekiwany obrazek w Barcelonie

Robert Lewandowski otrzymał w 2022 roku statuetkę na gali Laureus World Sports Awards w kategorii "wyjątkowe osiągnięcie". Polak wówczas został doceniony za pobicie rekordu Gerda Muellera w jednym sezonie Bundesligi, strzelając 41 goli, ale też za rolę ambasadora UNICEF. "Nelson Mandela powiedział, że sport ma moc zmieniania świata. Pamiętajmy i powtarzajmy to przesłanie głośno, zwłaszcza w tych dniach, kiedy giną niewinni ludzie na Ukrainie. Nie ma sportu bez pokoju" - napisał napastnik Barcelony na Instagramie.

Lewandowski spotkał się z Messim. "Najbardziej wyczekiwany obrazek przez fanów Barcelony"

Teraz, pierwszy raz od 2019 r., gala Laureus World Sports Awards nie odbyła się wyłącznie wirtualnie. Wcześniej zorganizowanie takiego wydarzenia w Paryżu nie było możliwe z powodu epidemii koronawirusa. Początkowo nie było wiadomo, czy Robert Lewandowski pojawi się na ceremonii, ale jego obecność potwierdzono w dniu gali. Hiszpańskie media od razu odnotowały fakt, że Polak spotkał się na czerwonym dywanie z Leo Messim i miał okazję zamienić z nim kilka słów.

"Ponowne spotkanie Messiego i Lewandowskiego to jeden z najbardziej wyczekiwanych obrazków tego wieczoru. Dwójka ucięła sobie pogawędkę w obecności innych gości, w tym żony Leo, czyli Antonelli Rocuzzo. Kilka dni temu Robert życzył Messiemu powrotu do Barcelony. Teraz mogli porozmawiać o wszystkim, w tym o ewentualnym spotkaniu w Katalonii w przyszłym sezonie" - pisze "Mundo Deportivo". "To najbardziej wyczekiwany obrazek przez fanów Barcelony. Lewandowski skorzystał z dni wolnych przyznanych przez Xaviego" - dodaje dziennik "Sport".

Leo Messi ma wielką szansę na to, by w tym roku zdobyć nagrodę dla najlepszego męskiego sportowca. Poza mistrzem świata z katarskiego mundialu nominowany jest Kylian Mbappe (PSG), koszykarz Stephen Curry (Golden State Warriors), tenisista Rafael Nadal, kierowca F1 Max Verstappen oraz lekkoatleta Armand Duplantis.

Co dalej z przyszłością Messiego? Nie tylko Barcelona o niego walczy

O przyszłości Leo Messiego media spekulują od kilkunastu tygodni. Wiele wskazuje na to, że Argentyńczyk nie przedłuży kontraktu z PSG i odejdzie bez kwoty odstępnego. Poza możliwym powrotem do Barcelony mówi się o ofercie ze strony saudyjskiego Al-Hilal, która zdaniem "L'Equipe" jest "największą, jaką kiedykolwiek złożono piłkarzowi". Mowa tutaj o wynagrodzeniu rzędu pół miliarda dolarów rocznie. Z kolei Javier Tebas, szef ligi hiszpańskiej uważa, że powrót Messiego do Barcelony jest bardzo skomplikowany.