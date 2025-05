Gruchnęły sensacyjne wieści nt. Kloppa. Teraz sam wszystko ogłosił

Juergen Klopp jest od stycznia dyrektorem ds. współpracy międzynarodowej przy projektach piłkarskich grupy Red Bulla. Opóźnił zwolnienie Marco Rose z RB Lipsk, ale zespół z Saksonii i tak nie uratował europejskich pucharów. Pojawiały się plotki, według których Klopp dość szybko zmęczył się pracą biurową. Dlatego łączono go z przenosinami do Realu Madryt czy AS Romy.

Klopp zabrał głos ws. swojej przyszłości

Doniesienia włoskich mediów o przyjściu Kloppa do Romy okazały się wyłącznie plotkami. Już wcześniej zdementowali je zarówno przedstawiciele klubu, jak i agent Niemca. Teraz sam Klop zabrał głos. Wyraźnie zaznaczył, że nie ma zamiaru wracać na ławkę trenerską w najbliższym czasie i przejmować żadnego zespołu.

- Nie idę do Romy. Jeśli w ciągu najbliższych lat usłyszycie plotki, że obejmę gdzieś stanowisko trenera, to jest to bzdura - powiedział, cytowany przez "The Athletic".

Klopp zaczął karierę trenerską w lutym 2001 r., kiedy tuż po zakończeniu kariery piłkarskiej przejął Mainz. Spędził w tym klubie ponad siedem lat. W lipcu 2008 r. został trenerem Borussii Dortmund, z którą dwa razy został mistrzem Niemiec i zagrał w finale Ligi Mistrzów. Na Signal Iduna Park pracował do końca sezonu 2014/2015.

Nieco ponad trzy miesiące po odejściu z Dortmundu objął stery w Liverpoolu, zapisując się w historii klubu. W ciągu dziewięciu lat zdobył wszystkie możliwe trofea. W 2019 r. triumfował w Lidze Mistrzów, w 2020 r. wywalczył mistrzostwo Anglii. Przywrócił "The Reds" na szczyt angielskiej i europejskiej piłki. Zespół z Anfield grał za jego kadencji dynamiczny, ofensywny i widowiskowy futbol.

Niemiec odszedł z Liverpoolu po zakończeniu sezonu 2023/2024. Swoją decyzję o opuszczeniu Anglii tłumaczył zmęczeniem psychicznym i fizycznym spowodowanym wieloletnią pracą w ciągłym stresie i pod nieustanną presją. Spotkał się z pełnym zrozumieniem ze strony środowiska i kibiców Liverpoolu.

W trakcie pracy w Liverpoolu sugerowano, że "The Reds" mogą być ostatnim klubem w karierze trenerskiej Kloppa. W ciągu ponad 23 lat pracy jako trener zasiadł na ławce aż 1078 razy.