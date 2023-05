Kamiński wyróżniony w Niemczech. Doborowe towarzystwo. Prestiż

Jakub Kamiński notuje bardzo solidne wejście do Bundesligi. Polak stał się pewnym punktem zespołu, choć na razie nie ma to przełożenia na liczby. W tym sezonie strzelił dwa gole i trzykrotnie asystował. Jednak największy wkład w grę zespołu notuje na wcześniejszym etapie budowania akcji, a kilka asyst więcej mógł mieć, gdyby koledzy z zespołu wykazali się lepszą skutecznością.

Kamiński zdobędzie nagrodę? Bundesliga doceniła Polaka

Dobrą formę Polaka postanowiła docenić sama Bundesliga, która nominowała go do nagrody "Rookie of the month". To wyróżnienie przyznawane najlepszym młodym zawodnikom w danym miesiącu. O tym kto je zdobędzie, w 40 proc. decydują głosy fanów, w 30 proc. głosy klubów, a w 30 proc. głosy ekspertów wybranych przez Bundesligę. Polak został nominowany za kwiecień, a wraz z nim Matthijs de Ligt i Josha Vagnoman.

Na oficjalnej stronie Bundesligi, w uzasadnieniu tej nominacji możemy przeczytać zachwyty nad bramką Polaka, którą ten strzelił przeciwko Bochum.

"Prawonożny polski skrzydłowy zaczął każdy z pięciu meczów Wolfsburga w kwietniu, głównie na preferowanej przez siebie pozycji lewego skrzydłowego, choć zagrał na prawej stronie przeciwko Bayerowi Leverkusen. Strzelił drugiego gola w Bundeslidze w wygranym 5:1 meczu przeciwko Bochum i nie był to byle jaki gol. Technicznie uderzona prawą nogą piłka zakręciła się przy dalszym słupku i przyczyniła się do podwyższenia prowadzenia jego drużyny na 2:0." - czytamy.

Nominujący Polaka zauważają też, że jego liczby nie do końca pokazują to jak wiele daje Wolfsburgowi.

"Dwa gole Kamińskiego w tym sezonie nie oddają dobrze jego ciągu na bramkę. Aczkolwiek w kwietniu zostało to dodatkowo podkreślone, bo Polak oddał aż 12 strzałów na bramkę. To najwięcej w swoim zespole, a dodatkowo wykreował kolegom sześć sytuacji do strzelenia gola. Co więcej, reprezentant Polski przebiegł 54 kilometry, wykonał 158 sprintów i dziewięć dośrodkowań z gry. Wszystkie te wyniki były lepsze niż u kogokolwiek innego w klubie. Jak na zawodnika z łatką supertalentu młodzieżowiec pokazuje, że ma w sobie to coś" - czytamy.

Za to Kamiński i jego zespół słabo zaczęli obecny miesiąc. Wolfsburg w wyjazdowym spotkaniu z Borussią Dortmund przegrał aż 0:6. Polak zszedł z boiska w 65. minucie przy wyniku 0:5. Tym samym Borussia wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Niemiec. Do Bayernu Monachium klub z Dortmundu traci jeden punkt. Reprezentantowi Polski można pomóc oddając na niego głos na oficjalnej stronie nagrody, którą następnie wręczy Bundesliga.