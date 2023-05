Pech to jego drugie imię. Piłkarz notujący spadek za spadkiem. Tak samo było w Polsce

Elvisa Manu z pewnością można nazwać piłkarskim obieżyświatem. Wychowanek Feyenoordu Rotterdam zagrał w swojej karierze m.in. w Botewie Płowdiw, Wiśle Kraków, Huddersfield, Genclerbirligi, Beijing Renhe czy Łudogorcu Razgrad. W zdecydowanej większości zespołów jego gra pozostawiała jednak nieco do życzenia, co przyczyniało się do słabych wyników.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak kibice w niższych ligach grożą sędziom. "Widzisz tych karków?"

Specjalista od spadków z ligi

Kariera 29-letniego Holendra nie idzie tak, jakby sam zawodnik tego chciał od 2017 roku. Wówczas, pierwszego stycznia, snajper został wypożyczony z Brighton do holenderskiego Go Ahead Eagles. Niestety pół roku w Holandii nie było dla Manu udane. Jego zespół zanotował bowiem spadek z Eredivisie, a sam piłkarz musiał szukać sobie nowego pracodawcy.

Wówczas po wychowanka Feyenoordu zgłosiło się Genclerbirligi Ankara. Tam Manu miał być piłkarzem, który zrobi różnice w formacji ofensywnej i pozwoli klubowi skutecznie powalczyć o utrzymanie. Tak się jednak nie stało. Zespół ze stolicy Turcji poradził sobie bardzo źle, tracąc miejsce na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

Media: Zmienią zdanie ws. licencji dla Piasta Gliwice

Wówczas po Holendra zgłosił się Akhisar Belediyespor. Tam sytuacja wyglądała już nieco inaczej. Dla władz klubu ważny był m.in. udział w Lidze Europy, gdzie Turcy zdobyli jedno oczko po remisie ze Standardem Liege. Dużo lepiej Manu i jego kolegom poszło w Pucharze Turcji, gdzie dopiero w finale lepszy okazał się Galatasaray. W lidze jednak skończyło się na ostatnim miejscu w tabeli ze stratą 11 punktów do bezpiecznej strefy. Już kilka miesięcy później podobny los spotkał Beijing Renhe, w którym Manu zagrał cały rok. Najpierw Holender z kolegami spadł z najwyższej klasy rozgrywkowej, a potem okopał się na jej zapleczu.

Polska przygoda

Po ponad sezonie spędzonym w Łudogorcu Razgrad, w lutym 2022 roku Elvis Manu ponownie zmienił barwy i przeniósł się do Krakowa, gdzie miał pomóc w Wiśle w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Wyszło co najmniej kiepsko. W jedenastu spotkaniach Holender strzelił tylko dwa gole, a klub prowadzony wówczas przez Jerzego Brzęczka musiał pogodzić się z grą w sezonie 2022/2023 w Fortuna I lidze.

Zieliński urzekł kibiców Napoli. Za to go cenią. "Nigdy"

W niej grać nie chciał Manu, który ponownie zmienił barwy, tym razem przechodząc do Botewu Płowdiw, w którym napastnik prezentował się całkiem nieźle. W 16 meczach 29-latek strzelił aż 10 goli, co zauważyli działacze w Holandii, natychmiastowo ściągając go do siebie. Jego nowym pracodawcą zostało Groningen, które przez lata stanowiło o sile środka stawki w Eredivisie. Tym razem jednak biało-zieloni zaprezentowali się co najwyżej słabo. Po przejściu do rodzimej ligi Elvis Manu zagrał w 10 meczach i ani razu nie trafił do siatki, a samo Groningen na 3 kolejki przed końcem sezonu jest już pewne spadku.

Oznacza to, że w przeciągu sześciu lat Elvis Manu zanotował ze swoimi klubami aż sześć spadków. Jest to wynik niecodzienny, który z pewnością mógłby wpisać się do księgi rekordów.

Jednocześnie nie wiadomo, co z samym Holendrem będzie dalej. Zważając na jego dotychczasowe dokonania, najbardziej prawdopodobny wydaje się powrót do Bułgarii, gdzie szło mu całkiem nieźle. Tego dowiemy się jednak dopiero za dwa miesiące.