Godziny do finału LM, a Hiszpanie ogłaszają ws. Pajor! Zero wątpliwości

Ewa Pajor kapitalnie wkomponowała się do FC Barcelony. Reprezentantka Polski strzeliła 43 gole, dzięki czemu stała się najskuteczniejszą debiutantką w historii tego zespołu. Już w pierwszym sezonie sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii, a teraz stoi przed szansą zdobycia Ligi Mistrzów. Nie będzie to łatwe, bo Polka i jej koleżanki zmierzą się z piłkarkami Arsenalu. Mecz zaplanowano na sobotę 24 maja o godz. 18:00 w Lizbonie. Dzień wcześniej (piątek) klub ogłosił kadrę na to starcie i oczywiście nie zabrakło naszej napastniczki, a także innych wielkich gwiazd.

Hiszpanie ogłaszają ws. Pajor tuż przed finałem Ligi Mistrzyń

Tuż przed meczem hiszpańscy dziennikarze zaczęli się zastanawiać, na kogo postawi Pere Romeu - trener żeńskiej drużyny FC Barcelony. "Doświadczenie Rolfo, będące w formie Brugts i Pina, najlepsza strzelczyni Barcelony w Europie - są faworytkami do wystawienia w pierwszym składzie" - czytamy.

"Barca wystawi skład, w którym wszystkie gwiazdy będą w szczytowej formie" - uważa Javier Gascon z "MD". "Romeu ma już cały skład zdrowy, za wyjątkiem portugalskiej napastniczki Kiki Nazareth, która pauzuje z powodu groźnej kontuzji" - dodaje.

Na kogo postawi trener Barcelony? Przewidywany skład

Według jego analiz na lewej stronie Pere Romeu postawi na doświadczenie Fridoliny Rolfo lub "impet" Esme Brugts. Wyżej ustawioną na tym skrzydle ma być Claudia Pina, która jest najskuteczniejszą strzelczynią tegorocznej edycji Ligi Mistrzyń (10 goli). "W klasycznym ustawieniu 4-3-3 drużynę uzupełniałyby: Cata Coll, Ona Batlle, Irene Paredes i Mapi León w obronie, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí i Alexia Putellas w pomocy oraz Caroline Craham Hansen i Ewa Pajor w ataku" - podkreślił.

Przewidywany skład "Mundo Deportivo" Barcelony na finał Ligi Mistrzyń: Cata Coll - Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Fridolina Rolfo - Patri Guijarro, Aitana Bonmati, Alexia Putellas - Caroline Hansen, Claudia Pina, Ewa Pajor.

FC Barcelona z respektem podchodzi do meczu z Arsenalem

Jak relacjonuje "MD" - piłkarki FC Barcelony w piątek wylądowały w Lizbonie, gdzie rozegrany zostanie finał Ligi Mistrzyń. Wraz z drużyną do Portugalii wybrali się prezydent Joan Laporta i Xavi Puig - dyrektor drużyny.

"Emocje związane z czwartym z rzędu tytułem mistrza Europy towarzyszyły atmosferze pewności siebie i szacunku do przeciwniczek - drużyny Arsenalu, która w półfinale pokonała klub z największą liczbą tytułów w rozgrywkach - Lyon" - czytamy.

Mecz Arsenal - Barcelona w finale Ligi Mistrzyń rozegrany zostanie w sobotę 24 maja na Estadio Jose Alvalade w Lizbonie. Początek tego spotkania o godz. 18:00. Transmisję na żywo z tej potyczki będzie można śledzić na antenie Polsatu Sport 2 i Polsatu Sport Premium oraz online w internecie w serwisie Polsat Box (po wykupieniu odpowiedniego pakietu).