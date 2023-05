Skandaliczne sceny na polskich boiskach. "Idą po mszy, otwierają piwo i jadą go równo"

- Tendencja jest wzrostowa i mówimy tu o ogólnej agresji: ze strony kibiców, zawodników, działaczy, sędziów. Idą po mszy, otwierają piwo, siedzą, piją i jak sędzia czy zawodnik się pomylą, to jadą go równo. Jak z furą gnoju - mówi w serialu "Sędzia Wróg" Wojciech Ganczar. To jeden z głównych bohaterów produkcji Sport.pl, ukazującej przemoc wobec sędziów w niższych ligach. Czy można temu zapobiec? Czy przykład nie idzie przypadkiem z góry? Jak chronić sędziów w najniższych klasach rozgrywkowych? O tym rozmawialiśmy w specjalnym odcinku programu Sport.pl LIVE. Zapraszamy do oglądania:

Wiele lat zaniedbań

- Dzisiaj sędziom jest trudniej. Natężenie agresji i schamienia w społeczeństwie jest większe niż kiedyś. To, co widzimy na boiskach, jest efektem wielu lat zaniedbań procesu wychowawczego. Dzisiaj nawet nauczyciel w szkole nie ma takiego autorytetu, jak kiedyś - mówi Michał Listkiewicz, były sędzia i prezes PZPN. I pozostaje przy szkole: - Szkoda, że nie ma w niej zajęć z sędziowania. Natychmiast bym wprowadził, że na lekcji wuefu jednego dnia grasz, a drugiego sędziujesz, by przekonać się, na czym to polega, jakie jest trudne i jakie niewdzięczne - podrzuca pomysł. Wielu naszych rozmówców zgadza się, że potrzebne są skoordynowane działania: oddolne i wychowawcze oraz interwencyjne, zakładające zmianę przepisów.

- Kiedy opowiadam moim kolegom z Wielkiej Brytanii, co się u nas dzieje i co robi PZPN, a co się dzieje u nich i co się u nich robi, są zszokowani skalą przemocy i brakiem właściwej reakcji federacji. Nie było w Polsce nigdy kampanii typu "Respect". Federacja nie reaguje na agresję wobec sędziów. Brakuje jednoznacznego przekazu, że będzie coś z tym robić - uważa Rafał Rostkowski, były sędzia międzynarodowy.

- Wprowadziliśmy coś takiego jak status sędziego. I tam, poza obowiązkami sędziego, po raz pierwszy zawarte zostały prawa. Także prawo do wsparcia prawnego ze strony związków wojewódzkich i PZPN w przypadku, kiedy sędziego dotknie przemoc albo poniesie straty materialne - odpowiada Tomasz Mikulski, szef polskich sędziów.

A więcej o całej sprawie przeczytacie w tekstach Krzysztofa Smajka, Dawida Szymczaka i Piotra Wesołowicza: