Podczas niedzielnego spotkania Chelsea z Liverpoolem kibice będą mogli zająć miejsce w sektorach, gdzie się stoi, a nie siedzi. To pierwsza taka sytuacja w Premier League od 1994 roku, gdy zakazano sektorów dla stojących fanów.

Rewolucja w Premier League. Kibice czekali na to od 1994 roku!

O tych zmianach było wiadomo już w październiku ubiegłego roku, ale nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2022. Sektory stojące muszą jednak posiadać także krzesełka, by w razie potrzebny można było ich użyć. Ma to też pomóc osobom z niepełnosprawnościami.

- Cały czas deklarowaliśmy chęć współpracy z kibicami i klubami piłkarskimi w temacie bezpiecznych miejsc stojących. Teraz - na podstawie wielu badań - mamy konkretne powody, by sądzić, że zabezpieczone barierkami sektory pozwolą na zapewnienie kibicom odpowiedniej ochrony. Styczeń 2022 roku to odpowiedni czas, by wykonać kolejny krok naprzód. Zapraszamy kluby Premier League i Championship do wzięcia udziału w naszym projekcie - kilka tygodni temu przekonywał Nigel Huddleston, minister sportu.

Dlaczego w 1994 roku zrezygnowano z sektorów dla kibiców stojących?

Wprowadzony zakaz był efektem tragedii, do jakich doszło jeszcze w latach 80.. Przede wszystkim chodzi o dwie sytuację. W 1985 roku doszło do słynnej tragedii na Heysel, kiedy to pod naporem kibiców zawaliła się betonowa ściana, co doprowadziło do śmierci 39 kibiców Juventusu. Liverpool był także zamieszany w tragedię na Hillsborough w 1989 roku. Wtedy zmarło niemal stu fanów The Reds