Lewandowski poszedł w odstawkę. Niebywałe, kogo wolą zamiast Polaka

Przyszłość Neymara wciąż pozostaje wielką zagadką. Pod koniec stycznia piłkarz przeniósł się z saudyjskiego Al-Hilal do Santosu, w którym przed laty stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Początkowo jego powrót wywoływał olbrzymi entuzjazm. Z czasem jednak przerodził się w rozczarowanie, bo gwiazdor zaczął łapać kontuzje. W sumie rozegrał więc 14 meczów, w których strzelił trzy gole i miał tyle samo asyst. W dodatku kontrakt, który podpisał, jest krótkoterminowy i wygasa już 30 czerwca. A to daje mu możliwość powrotu do Europy.

Włosi zdecydowali! Chcą Neymara w Serie A

Jak do niedawna donosiły media, celem Neymara było ponowne przejście do FC Barcelony. Obecnie wydaje się o jednak mało prawdopodobne. Nie oznacza to jednak, że gwiazdor nie ma innych możliwości. Turecki portal Fanatik twierdził ostatnio, że chciałoby go pozyskać... Fenerbahce Stambuł. Z otwartymi ramionami witany byłby nie tylko w Turcji, ale też... we Włoszech.

Skąd taki wniosek? Tamtejszy portal calciomercato.it przeprowadził sondę, w której zapytał: "Którego wielkiego piłkarza zbliżającego się do końca kariery chciałbyś zobaczyć w Serie A?". Okazuje się, że większość włoskich fanów opowiedziała się właśnie za Neymarem. Brazylijczyk otrzymał 30,3 proc. głosów.

Lewandowski tuż za Neymarem. Zaskakujący werdykt

Tuż za nim uplasował się Robert Lewandowski, o którego ewentualnym odejściu z FC Barcelony, również coraz głośniej dyskutuje się w Hiszpanii. Na naszego napastnika postawiło 27 proc. respondentów. Polak przegrał nawet pomimo faktu, że notuje zdecydowanie lepsze statystyki w dużo bardziej wymagającej lidze. Stąd werdykt może być nieco zastanawiający. 1,2 proc. mniej głosów od Polaka dostał Antoine Griezmann, a niespełna 17 proc. - Karim Benzema.

Oczywiście trudno przypuszczać, aby wyniki tej ankiety bezpośrednio wpłynęły na plany transferowe włoskich klubów. Zespoły z Serie A pokazały jednak w ostatnim czasie, że lubią sięgać po doświadczonych graczy z dużym nazwiskiem. Nieco ponad tydzień temu Napoli ogłosiło transfer Kevina De Bruyne.Z kolei AC Milan zdaniem tamtejszej prasy pozyska blisko 40-letniego Lukę Modricia.