"Chciał być trenerem Lewandowskiego. Dostał kosza od Polski". Hit!

Po katastrofie czerwcowego zgrupowania i dymisji Michała Probierza, reprezentacja Polski została bez selekcjonera w trakcie eliminacji do mundialu. Cezary Kulesza musi teraz działać bardzo szybko oraz skutecznie, bo czas jest obecnie wrogiem naszej kadry. W kontekście nowego selekcjonera przewijało się wiele nazwisk, także zagranicznych. Jednak prezes PZPN od samego początku mówił, że chce szkoleniowca z Polski, a obecnie Kulesza nawet nie próbuje ukrywać, iż celem numer jeden jest zatrudnienie pracującego aktualnie w japońskiej Urawie Red Diamonds Macieja Skorży.

Kulesza nie przejął się CV Southgate'a. Jego szybka reakcja zaskoczyła Niemców

Na prezesie nie zrobiło wrażenia nawet nazwisko Garetha Southgate'a. Przegląd Sportowy Onet informował, że były selekcjoner reprezentacji Anglii miał osobiście wyrazić chęć przejęcia naszej kadry. Wraz z Wyspiarzami dwukrotnie zdobywał wicemistrzostwo Europy, a po przegranym finale Euro 2024 z Hiszpanią (1:2), trener pożegnał się ze stanowiskiem. Kulesza szybko jednak zaprzeczył, by był zainteresowany jego zatrudnieniem. Takie podejście dość mocno zaskoczyło Niemców. Tamtejszy dziennik "Bild" opisał całą sprawę i nie bał się mocnych określeń.

"To żaden żart". Niemcy nie gryzą się w język

- Chciał zostać trenerem Lewandowskiego. Southgate dostał kosza od Polski. Angielski trener sam wkroczył do gry o przejęcie posady selekcjonera polskiej kadry. I co zrobiła Polska? Szybko odrzuciła doświadczonego Anglika! Cezary Kulesza osobiście zrezygnował z tego pomysłu i nie jest to żart. "Żaden zagraniczny trener nie da nam gwarancji awansu na mistrzostwa świata. Fernando Santos był dobrym przykładem. Duże nazwisko z sukcesami, które wielu się podobało, a rzeczywistość okazała się zaskakująca i bolesna" - mówił w rozmowie z Przeglądem Sportowym. Dosyć eksperymentów, Polska chce Polaka, nie Brytyjczyka - pisze "Bild".

Niemcy podkreślili także, że faworytem numer jeden jest obecnie Maciej Skorża. - A Southgate? Razem z angielską kadrą dwukrotnie był w finale w 2021 i 2024 roku. Przywrócił nadzieję tamtejszym fanom. A jednak nie potrafił zdobyć tytułu i do dziś szuka nowej pracy - podsumowuje "Bild".